OnePlus réintroduit le 12 et le 12R en Allemagne : fin d’un litige sur les brevets

OnePlus a récemment organisé un événement de lancement mondial, dévoilant deux nouveaux smartphones : le fleuron OnePlus 12 et le OnePlus 12R, plus abordable. Alors que les deux smartphones ont été disponibles en précommande sur différents marchés, un pays européen était notablement absent de la liste.

Cependant, cela change maintenant, puisque les smartphones OnePlus sont de nouveau disponibles à l’achat en Allemagne. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne l’étaient pas au départ ?

Il y a quelques jours, OPPO et Nokia ont résolu un litige concernant un brevet 5G, mettant ainsi fin à l’un des conflits les plus importants de ces trois dernières années en matière de brevets. OnePlus, une sous-marque de OPPO sous l’égide de la société mère BBK Electronics, partage des ressources telles que la R&D et la fabrication avec OPPO, bien qu’elle opère de manière indépendante.

En 2021, Nokia a engagé une procédure judiciaire contre OPPO pour violation de brevet dans plusieurs pays, dont l’Allemagne. Cette action faisait suite à la décision de OPPO de ne pas renouveler un accord de licence pour certains brevets. En conséquence, OPPO a dû arrêter la vente de ses smartphones et des appareils OnePlus en Allemagne.

Avec la résolution du différend juridique, les appareils OnePlus font à nouveau leur entrée sur le marché allemand.

Maintenant place à Vivo et OPPO ?

Le dernier OnePlus 12 impressionne par son design, ses performances et son écran époustouflant doté d’une luminosité de pointe record de 4 500 nits. Le OnePlus 12R, son homologue plus économique, affiche également des spécifications haut de gamme impressionnantes. De plus, il est proposé à un prix plus accessible, à partir de 699 euros.

Les sites Web allemands de OPPO et de Vivo affichent toujours un message indiquant que leurs produits ne sont pas disponibles sur le marché. Ces sites ne contiennent pas non plus de liste de produits. Mais, nul doute que les deux sociétés reprendront les ventes dans les jours à venir.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un coup dur pour les quatre entreprises BBK. La saga a sans doute frappé OPPO le plus durement, car l’interdiction de vente est intervenue juste avant le lancement de son smartphone phare Find X6 Pro. Le Find X7 Ultra a également été lancé récemment en Chine, mais OPPO a déclaré qu’elle n’avait toujours pas l’intention de lancer le smartphone en Europe à la suite de l’accord sur les brevets conclu avec Nokia.