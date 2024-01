Organisez votre vie avec Amie : calendrier, tâches et plus en une application

Organisez votre vie avec Amie : calendrier, râches et plus en une application

Il y a une autre société qui se bat pour devenir l’endroit où vous allez pour gérer votre temps. Elle s’appelle Amie et c’est l’une des plus belles applications de calendrier que j’ai utilisées. Elle est disponible aujourd’hui pour iOS, Mac et le Web après quatre ans de développement et de nombreux mois de tests bêta.

La nouvelle application de productivité Amie est partie d’une question inhabituelle : à quoi ressemblerait Google Maps s’il était conçu non pas pour vous emmener de New York à Boston, mais pour vous permettre de passer de la méconnaissance de la musique à la pratique du saxophone ?

Cet exercice de pensée peut sembler stupide, mais c’est ainsi que Dennis Müller, fondateur d’Amie, a identifié une lacune dans les applications de productivité existantes. Il a constaté qu’il existait de nombreux calendriers, listes de choses à faire et programmes de planification sur le marché, mais très peu qui combinaient ces fonctions pour servir de feuille de route pour atteindre des objectifs, comme apprendre à jouer d’un instrument. Müller a donc passé 4 ans à créer Amie, une plateforme tout-en-un pour « concevoir sa vie ». Aujourd’hui, Amie est lancée au grand public avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Google de synchroniser leur compte de messagerie avec l’application.

Amie est à la fois un calendrier, une liste de tâches et un serveur de messagerie. Au-delà de ces fonctions de base, l’application propose également des intégrations uniques avec d’autres services tels que Notion, Zoom et Spotify.

« Vous pouvez regarder en arrière et voir exactement ce que vous écoutiez à 9 heures du matin [n’importe quel jour] », explique Müller. « Même si c’était plus pour rire, les gens l’ont vraiment apprécié et c’est devenu l’une de nos fonctions préférées ».

Une intégration poussée

Après le succès de l’intégration de Spotify, Amie a présenté une nouvelle collaboration avec Apple Health qui permet aux porteurs d’Apple Watch de tenir un journal quotidien de leurs habitudes de sommeil et d’exercice, et même de suivre les fluctuations de leur rythme cardiaque tout au long de la journée (et lors de réunions stressantes). Malgré le catalogue de fonctionnalités en constante expansion de l’application, Müller explique que l’une des principales priorités de son équipe est de conserver une conception simple et conviviale. Chacun peut personnaliser son expérience sur Amie en maximisant les fonctionnalités dont il a le plus besoin. Si un utilisateur ne veut voir que son calendrier, par exemple, il peut simplement réduire les fonctions de liste de tâches et de courrier électronique. Selon Müller, la conception personnalisable d’Amie est le résultat d’innombrables séries de tests dans le monde réel et de retours d’information de la part des consommateurs.

« Notre stratégie se résume à quelque chose de très simple : la plupart du temps, nous avons tout refait dix fois, avec peu ou pas de respect pour les délais », explique Müller. « Nous savons que rien de ce que nous faisons ne sera couronné de succès du premier coup ».

Le développement continu des offres d’Amie est un processus permanent qui consiste à imaginer « tout ce qu’un calendrier pourrait être » pour Müller. Son équipe travaille actuellement sur un certain nombre de prototypes complémentaires, notamment des outils qui permettraient aux utilisateurs de dessiner directement sur leurs calendriers, un logiciel de suivi des habitudes pour les professionnels et de nouvelles intégrations. Bien que Müller reconnaisse que le fait de dessiner sa vie sur un calendrier ne signifie pas toujours que ses idées se concrétiseront, il est persuadé que l’élaboration d’un plan est une bonne chose.

Focus sur le calendrier

« Ce n’est pas parce que vous faites une course demain que vous la ferez toujours — ce n’est pas comme ça que le monde fonctionne », explique-t-il. « Mais si cela augmente les chances de 20 %, c’est très important pour moi ».

Pour l’instant, Amie s’adresse surtout aux utilisateurs de calendriers comme moi, qui sont toujours à la recherche de moyens un peu plus efficaces pour gérer leur temps.