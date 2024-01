Lancement mondial du OnePlus 12 aujourd’hui : comment regarder le live et à quoi s’attendre

C’est aujourd’hui, le 23 janvier 2024, que OnePlus présentera enfin son dernier fleuron, le OnePlus 12, sur les marchés mondiaux.

Nous avons déjà assisté au lancement du smartphone Snapdragon 8 Gen 3 en Chine, le marché d’origine de l’entreprise. Donc, ce que nous devons vraiment attendre avec impatience lors de l’événement d’aujourd’hui, c’est le prix mondial du OnePlus 12 et aussi deux autres appareils que la société prévoit de lancer en même temps que lui.

Comment regarder le lancement mondial du OnePlus 12 en direct ?

OnePlus a choisi l’Inde pour organiser son événement de lancement mondial du OnePlus 12 en personne. Si vous souhaitez suivre le déroulement de l’événement, vous pouvez le regarder en direct à partir du lien YouTube ci-dessus. Le lancement en direct du OnePlus 12 débutera le 23 janvier à 15 heures, heure de Paris.

À quoi s’attendre lors du lancement mondial du OnePlus 12 ?

OnePlus 12

Le OnePlus 12 ne sera pas le seul smartphone à être lancé sur les marchés mondiaux après le lancement d’aujourd’hui. Cependant, il s’agira de l’appareil le plus haut de gamme que OnePlus lance aujourd’hui.

L’appareil est doté de tous les éléments phares que l’on peut attendre d’un téléphone Android moderne. Il est notamment équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3. OnePlus a ajouté une batterie de 5 400 mAh, une amélioration considérable par rapport au OnePlus 11. Vous bénéficiez d’une charge filaire de 100 W, et OnePlus ramène également la charge sans fil de 50 W après que le OnePlus 11 l’ait complètement supprimée l’année dernière.

Un écran OLED Quad HD+ de 6,82 pouces avec un affichage LTPO à 120 Hz orne la face avant. Les caméras bénéficient également d’une mise à niveau importante cette année. Le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels (LYT-808), d’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels (IMX581, 14 mm) et d’un capteur photo périscopique 3x de 64 mégapixels (Omnivison OV64B). C’est la première fois que l’on voit une caméra périscopique sur un flagship de OnePlus.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons le Bluetooth 5.4, un capteur d’empreintes digitales intégré, un blaster IR, un NFC multidirectionnel et des vitesses USB 3,2 Gen 1.

Le OnePlus 12 devrait coûter plus cher que le OnePlus 11 lors de son lancement — 849 euros. Selon une précédente fuite, le modèle de base pourrait être proposé à 799 dollars avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

OnePlus 12R

Outre le OnePlus 12, la société lancera également le OnePlus 12R, plus abordable. L’appareil a fait ses débuts en Chine sous le nom de OnePlus Ace 3 et promet d’en avoir pour son argent.

Attendez-vous à un écran OLED de 1,5K (LTPO, 120 Hz) avec 4 500 nits de luminosité maximale, le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, une batterie de 5 500 mAh, et une charge filaire de 100 W.

Le capteur photo de 50 mégapixels (IMX890, f/1.8, OIS), qui, selon OnePlus, utilise des algorithmes dérivés de ses appareils phares, est accompagné d’un capteur photo de 8 mégapixels (IMX890, f/1,8, OIS). Il est accompagné d’un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur photo macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus 12R devrait coûter 499 dollars pour le modèle 8 Go/128 Go. Cela revient à se placer directement sur le terrain du Pixel 7a et du Galaxy A54 5G, mais avec un processeur bien supérieur.

OnePlus Buds 3

OnePlus annoncera également les Buds 3 lors de l’événement de lancement mondial du OnePlus 12. Ces écouteurs sans fil promettent une réduction adaptative du bruit, un son haute résolution avec LHDC 5.0, 44 heures de lecture (7 heures avec une charge de 10 minutes) et d’autres améliorations.