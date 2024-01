Palworld se transforme en monde Pokemon : moddeurs défient les limites

Palworld, le tout nouveau jeu de survie, est déjà joué par des millions de personnes dans le monde. Cependant, la ressemblance du jeu avec la série à succès Pokemon n’est pas passée inaperçue. Si certains ont adoré l’exécution de Palworld, d’autres l’ont critiqué pour plagiat. Pour jeter de l’huile sur le feu, un moddeur a eu la brillante idée d’ajouter un mod Pokemod directement dans Palworld.

La nouvelle nous vient du YouTubeur australien Toasted, qui a partagé un aperçu du tout nouveau mod sur son compte X (anciennement Twitter). La vidéo de 24 secondes montre le mod remplaçant les Pals existants dans le jeu par divers Pokemons de différentes générations. On y voit Lamball, Chikipi et Cattiva de Palworld remplacés par Wololo, Torchie et même Pikachu !

Palworld already has a Pokemon mod Full video on my YouTube tomorrow! pic.twitter.com/X1ohT6mJiT — Toasted (@ToastedShoes) January 22, 2024

Le mod remplace également les PNJ et les boss du jeu par des Pokemon. Le joueur porte un skin Ash Ketchum. Misty et Brock font également leur apparition dans ce mod.

De plus, nous voyons des groupes de Pikachu travailler ensemble pour casser des rochers, le personnage du joueur se battre avec un Torterra (qui est un reskin de Mammorest dans le jeu), et le combat de boss entre Zoe et Grizzbot remplacé par Jessie de la Team Rocket et Electrabuzz.

Toasted affirme qu’il partagera une vidéo complète du mod plus tard dans la journée. Nous ne connaissons pas encore les auteurs du mod.

D’éventuelles représailles ?

Pour l’instant, la communauté PalworldMods se distancie activement de tout mod lié à Pokemon, par crainte de représailles de la part de Nintendo. L’entreprise japonaise est bien connue pour émettre des DMCA takedowns sur ses IP, et cela ne peut que mener à un désastre.

Honnêtement, le mod ressemble à un rêve étrange. Voir Misty, Brock et Ash porter des fusils pour chasser les Pikachus et les Torchies dans le jeu ne faisait pas partie de ma liste de souhaits pour 2024. Et pourtant, nous y sommes. Il est également impressionnant de voir les moddeurs mettre rapidement en place des mods Pokemon pour Palworld, surtout quand le jeu n’est sorti que depuis cinq jours en accès anticipé.

Alors, que pensez-vous de ce mod ? Avez-vous hâte de l’essayer ?