Wine 9.0 lance des fonctionnalités innovantes pour les jeux et applications Windows

Wine est la couche de compatibilité permettant d’exécuter des applications et des jeux Windows sur des plateformes non Windows, notamment Linux, Mac et Android. Après un an de développement, la version 9.0 de Wine vient d’être publiée. Elle améliore la compatibilité et ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Le projet Wine a annoncé la mise à jour cette semaine dans un article de blog, en déclarant : « Cette version représente un an d’efforts de développement et plus de 7 000 changements individuels ».

La nouvelle fonctionnalité la plus importante est sans doute la prise en charge de WoW64, qui permet aux logiciels Windows 32 bits de fonctionner sur un système d’exploitation purement 64 bits — jusqu’à présent, les applications 32 bits fonctionnaient dans un processus Unix 32 bits distinct, ce qui n’était pas toujours possible. Par exemple, macOS ne prenait pas en charge les logiciels 32 bits, et la couche de compatibilité propriétaire CrossOver (basée sur Wine) avait sa propre solution personnalisée pour la traduction. Cependant, elle n’est pas activée par défaut, car elle rompt la compatibilité avec le code 16 bits et réduit les performances d’OpenGL.

Wine 9.0 inclut également un support expérimental pour Wayland, le système d’affichage qui remplace X11 sur de nombreuses distributions Linux. Au lieu de fonctionner dans l’environnement XWayland, il peut effectuer une gestion basique des fenêtres, des moniteurs multiples, une mise à l’échelle haute DPI, des événements de mouvement et un support Vulkan directement depuis Wayland. Le support de Wayland n’est pas activé par défaut, mais une fois qu’il sera prêt, Wine devrait être plus réactif sur les ordinateurs Linux modernes avec une meilleure mise à l’échelle de l’affichage.

Les performances et la compatibilité avec Windows sont également améliorées dans Wine 9.0. Il y a une mise à jour du pilote Vulkan, un décodeur Windows Media Video (WMV) intégré et une meilleure prise en charge de Direct3D.

Wine 9.0 est actuellement déployé sur les gestionnaires de paquets. On ne sait pas encore quand la couche de compatibilité Proton de Valve sera mise à jour avec la nouvelle base, mais dès que cela se produira, Steam sur Linux devrait fonctionner de manière plus fiable avec davantage de jeux Windows.