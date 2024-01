Google Meet se renouvelle avec plus d’options de personnalisation

La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte augmentation de la demande d’outils de vidéoconférence plus performants. Le marché a soudain connu une forte concurrence, car de plus en plus de personnes devaient les utiliser pour le télétravail et le travail hybride (et pour socialiser en dehors du travail).

Google Meet est devenu l’une des meilleures options, en raison de sa polyvalence et de ses possibilités de personnalisation. Aujourd’hui, l’application s’améliore encore avec l’ajout de plusieurs nouvelles options de personnalisation.

Google Meet introduit une poignée de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la personnalisation lors des réunions virtuelles. Meet proposait déjà un certain nombre d’options pour pimenter des réunions de travail qui auraient pu être ennuyeuses, mais au cas où cela n’aurait pas suffi, nous en avons maintenant davantage.

La première fonctionnalité vous permet de combiner plusieurs effets vidéo sur les plateformes Web et mobiles. Cela signifie que vous pouvez fusionner des effets d’arrière-plan avec des effets de filtre pour créer une expérience plus dynamique. La nouvelle icône de couche sur la tuile d’affichage automatique aide les utilisateurs à suivre les effets qu’ils utilisent et leur permet d’en supprimer un ou tous les effets à la fois.

La deuxième amélioration est la refonte de l’interface utilisateur pour les effets. La conception est simplifiée, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir et d’appliquer plus facilement les différentes fonctionnalités. Les effets sont désormais classés en trois catégories : les arrière-plans, les filtres et les ajustements d’apparence. Les arrière-plans sont organisés en catégories telles que les nouveaux arrière-plans, les arrière-plans flous et les arrière-plans téléchargés par l’utilisateur ou l’entreprise. Les filtres comprennent des filtres amusants, des accessoires, des costumes et des personnages. La catégorie « apparence » permet aux utilisateurs de régler l’éclairage, le cadrage et la qualité de la vidéo.

L’éclairage de studio sur le Web

La troisième fonctionnalité, disponible avec le module complémentaire Duet AI pour Google Workspace Enterprise, est l’éclairage de studio sur le Web. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de simuler un éclairage de qualité studio en ajustant la position, la luminosité et la couleur de l’éclairage afin d’améliorer leur apparence lors des réunions. Enfin, Google Meet présente Studio Sound, une autre fonctionnalité du module complémentaire Duet AI pour Google Workspace Enterprise. Studio Sound améliore automatiquement la qualité audio des casques Bluetooth et des participants en ligne en utilisant l’intelligence artificielle pour recréer des fréquences audio plus élevées.

Ces fonctionnalités devraient être déployées au cours des prochaines semaines, alors gardez l’œil ouvert pour améliorer vos réunions.