DJI Mic 2 en approche : plus qu’un simple microphone sans fil

Le DJI Mic lancé en 2022 montre que DJI est parfaitement capable d’aller au-delà des drones lorsqu’il s’agit de gadgets technologiques haut de gamme. Et, il semble de plus en plus probable qu’un modèle DJI Mic 2 va apparaître dans les jours à venir.

Quadro News, un spécialiste fiable de DJI, a publié de nombreuses fuites sur le futur microphone sans fil, y compris des spécifications — telles que la portée de transmission maximale de 160 mètres ou 250 mètres, selon les réglementations en vigueur dans votre région du monde, correspondant à l’appareil d’origine.

Bien que la portée de transmission soit la même, il semble que le design soit modifié cette fois-ci, avec une apparence plus soignée pour les micros eux-mêmes et une fermeture améliorée pour le boîtier, qui sera fabriqué en « métal de qualité ».

👉To protect against unexpected audio spikes, a second -6dB track can be recorded alongside the main audio track.#dji #djimic2 pic.twitter.com/LC0GW9z3Yv — Igor Bogdanov (@Quadro_News) January 14, 2024

Il semblerait que nous obtenions également une nouvelle option blanche pour le DJI Mic 2, ce qui signifie que vous pouvez choisir entre le noir et le blanc pour mieux correspondre à votre esthétique. Le DJI Mic actuel n’est disponible qu’en noir standard.

D’après de précédentes fuites, le DJI Mic 2 devrait être annoncé le 17 janvier, c’est-à-dire demain, le même jour que la présentation du Galaxy S24 de Samsung.

Ce que nous n’avons pas encore, c’est une indication sur le prix : le DJI Mic original a été mis en vente pour 329 euros, nous pouvons donc nous attendre à quelque chose dans la même gamme pour le successeur. Il est peu probable qu’un nouveau modèle amélioré soit moins cher.

Une petite nouveauté intéressante

👉The DJI Mic 2 has a sleek new design that improves aesthetics. The charging case, made of quality metal, creates a minimalistic look and the new latch provides easy opening and closing.#dji #djimic2 pic.twitter.com/oHSnuHHvCm — Igor Bogdanov (@Quadro_News) January 14, 2024

D’après d’autres fuites de Quadro News, il semblerait que la capacité de la batterie passe de 320 mAh à 360 mAh, ce qui permettrait d’augmenter l’autonomie de la batterie, qui est de 5,5 heures pour la DJI Mic actuelle, selon la liste officielle des spécifications de DJI.

Autre point intéressant : les fuites suggèrent que le nouveau modèle aura la capacité d’enregistrer une seconde piste, plus silencieuse, parallèlement à la piste principale, ce qui pourrait permettre de se prémunir contre les pics sonores inattendus.