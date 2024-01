Microsoft s’engage pour la souveraineté des données dans l’UE avec de nouvelles offres

Microsoft a renforcé son offre de services en proposant de stocker toutes les données personnelles de ses clients dans l’Union européenne.

Cette mesure constitue la dernière étape du déploiement prévu par le géant américain de la technologie, baptisé « EU Data Boundary for the Microsoft Cloud » (frontière de données de l’UE pour Microsoft Cloud).

Après les mises à jour de la législation sur la protection de la vie privée et la sécurité, les entreprises technologiques ont mis en œuvre des stratégies de données dans l’UE, Amazon Web Services (AWS) ayant déclaré en octobre dernier qu’elle autoriserait le stockage de données sur des serveurs hébergés au sein de l’entité européenne.

Microsoft disposait déjà de données dans l’UE, mais elle pourra désormais en ajouter à une échelle beaucoup plus grande. Comme d’autres grandes entreprises, elle a l’habitude d’avoir un stockage de données réparti et diversifié sur plusieurs territoires, mais cela devient problématique, car il peut être difficile de déterminer où résident des données particulières et si elles sont conformes aux réglementations locales en matière de protection de la vie privée.

Les lois européennes sur la protection des données soulignent l’importance de la localisation des données, c’est-à-dire la compréhension de l’endroit où les informations numériques sont stockées et de la manière dont elles sont traitées, ainsi que la conservation des informations dans le même pays ou la même région que le client.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Julie Brill, vice-présidente de Microsoft et responsable de la protection de la vie privée, a décrit sur le blog officiel de l’entreprise les mesures prises par cette dernière, ainsi que la prochaine étape du déploiement.

« Microsoft étend son stockage et son traitement locaux à toutes les données personnelles, telles que les journaux des systèmes automatisés, ce qui fait de Microsoft le premier fournisseur de cloud à grande échelle à offrir ce niveau de résidence des données aux clients européens », a-t-elle déclaré.

Mme Brill a ajouté : « Plus tard dans l’année, nous lancerons la phase suivante de notre frontière de données de l’UE pour le cloud Microsoft en transformant les capacités de traitement et de stockage des données requises lors des interactions avec l’assistance technique. Nous veillerons à ce que les données d’assistance soient stockées à l’intérieur de la frontière, et lorsque l’accès depuis l’extérieur de l’UE est nécessaire pour permettre une assistance de classe mondiale, nous limiterons et sécuriserons tout transfert de données temporaire nécessaire ».

Dans ce cadre, l’entreprise prévoit une option de service d’assistance payante pour fournir une réponse technique initiale depuis l’UE.