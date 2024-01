Selfie GIFs, la nouvelle touche fun de Google Messages

Google semble travailler sur un ajout passionnant à son application de messagerie, Google Messages. Une fonctionnalité cachée permettant aux utilisateurs de Google Messages d’envoyer de courtes vidéos de 4 secondes sous forme de GIF, qui ajouteraient un élément amusant et dynamique à leurs conversations, a été découverte.

TheSpAndroid est récemment tombé sur une fonctionnalité intéressante appelée Selfie GIFs, qui peut être activée dans l’application Google Messages en appuyant longuement sur l’icône de la caméra. Cette fonctionnalité est en cours de développement et Google n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet.

Une fois activée et après avoir appuyé longuement sur l’icône de la caméra, une nouvelle interface utilisateur apparaît avec un cadre d’appareil photo arrondi au centre. En bas, un bouton permet de basculer facilement entre les caméras avant et arrière. Une fois la minuterie de 3 secondes écoulée, l’enregistrement démarre automatiquement.

Une fois l’enregistrement terminé, les utilisateurs pourront visualiser la vidéo enregistrée au format GIF grâce à une interface utilisateur de prévisualisation. À ce stade, deux choix s’offrent à l’utilisateur : Réinitialiser ou Envoyer. La réinitialisation du processus d’enregistrement peut être effectuée en appuyant sur le bouton désigné, tandis que le partage de la vidéo sous forme de GIF arrondi est aussi simple que d’appuyer sur l’option Envoyer. Il s’agit d’une fonctionnalité analogue à celle que l’on trouve actuellement dans l’application caméra des Chromebooks.

Google développe et introduit activement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer son application de messagerie très utilisée, Google Messages. En décembre, l’entreprise a introduit une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour améliorer l’expérience de l’envoi de SMS. Parmi ces nouveautés, citons les effets d’écran, les arrière-plans personnalisés, etc.

Une fonctionnalité intéressante

En outre, l’entreprise a dévoilé une nouvelle page de contacts avec le carrousel Material You, ainsi qu’une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour les appareils Pixel compatibles inclus dans la denière Pixel Feature Drop — comme Video Boost, qui améliore la lecture vidéo, et une fonction Photo Unblur améliorée, entre autres.

Aujourd’hui, il semble que Google se concentre sur l’amélioration de l’expérience de messagerie avec l’introduction des Selfie GIFs. Bien qu’elle ne soit pas encore activée par défaut, cette fonctionnalité est un petit ajout amusant qui ne manquera pas d’ajouter une touche de fun à vos conversations.