Nouvelle avancée dans Google Messages : support multi-SIM pour RCS en préparation

Récemment, Google Messages a franchi une étape importante avec 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Pour marquer cette étape, le géant technologique a dévoilé 7 nouvelles fonctionnalités. Peu de temps après, un champ de texte redessiné avec des raccourcis a été introduit.

Aujourd’hui, Google se prépare à introduire une nouvelle fonctionnalité dans Google Messages : la prise en charge de RCS (Rich Communication Services) multi-SIM.

Comme le rapporte 9to5Google, la première version bêta de la nouvelle année, la version 20240102_00_RC01 , contient des chaînes de caractères faisant allusion à ce passionnant développement. Les bêta-testeurs ont déjà repéré des indices de la prise en charge RCS multi-SIM dans l’application Google Messages, avec des cases à cocher remplaçant l’icône SIM isolée, indiquant la possibilité d’utiliser RCS simultanément sur plusieurs cartes SIM.

Il semble qu’un utilisateur de Reddit ait réussi à débloquer cette fonctionnalité et en ait partagé une capture d’écran. En activant le RCS pour les deux cartes SIM, les utilisateurs peuvent passer d’une carte SIM à l’autre sans avoir à changer manuellement de carte SIM ou à jongler entre différentes applications de messagerie.

Bien que la prise en charge RCS multi-SIM soit déjà en cours, Google n’a pas encore annoncé de date de déploiement officielle. Cependant, la présence de ces chaînes dans la version bêta suggère que la fonctionnalité se rapproche de la réalité. Dès que Google sera prêt à la déployer, les utilisateurs de double carte SIM pourront s’attendre à voir apparaître plusieurs numéros avec des cases à cocher dans leurs paramètres de chat RCS.

L’avantage RCS

Rich Communication Services (RCS) est un nouveau protocole de messagerie plus avancé conçu pour remplacer les SMS. Il offre plusieurs avantages par rapport aux SMS, notamment :

La prise en charge du contenu multimédia : vous pouvez, par exemple, envoyer et recevoir des photos et des vidéos en haute résolution.

Fonctionnalités de chat en temps réel : vous pouvez voir quand d’autres personnes tapent et recevoir des accusés de réception.

Amélioration de la livraison et de l’état de lecture : vous pouvez être sûr que vos messages sont délivrés et lus.

Prise en charge des médias enrichis : vous pouvez intégrer des éléments interactifs dans vos messages, tels que des sondages, le partage de lieux et des options de paiement.

Le RCS est actuellement adopté par de nombreux opérateurs et applications de messagerie. L’application Google Messages est l’un des clients RCS les plus populaires, et l’entreprise s’est engagée à faire de RCS le protocole de messagerie par défaut sur les appareils Android.