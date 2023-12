Spotify confirme le test d’une fonctionnalité de liste de lecture par IA

On ne sait pas si Spotify a l’intention de faire le lien entre le Personal DJ et la fonctionnalité testée sur TikTok, mais l’IA est une grande source d’intérêt pour l’entreprise. Comme indiqué dans son communiqué de février, « la personnalisation est au cœur de ce que nous faisons chez Spotify ».

Spotify a connu une année bien remplie, l’analyse de l’écoute des utilisateurs étant au cœur de ses préoccupations. La société a récemment publié son rapport annuel « Spotify Rétrospective », qui permet aux abonnés de vérifier leurs chansons les plus populaires et celles qui sont diffusées sur les millions de pistes audio de la plateforme.

Un utilisateur de TikTok a découvert par hasard une fonction de liste de lecture par IA dans la Bibliothèque de l’application Spotify . L’histoire, rapportée par TechCrunch , dit que « la société (Spotify) a confirmé le test à TechCrunch, mais n’a pas partagé d’autres détails sur la technologie et son fonctionnement, et ne s’est pas engagée sur un calendrier de lancement. »