Apple prévoit de lancer un iPhone avec Face ID et caméra sous l’écran en 2027

Une rumeur que nous avons entendue à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée est qu’Apple prévoit de sortir un jour un iPhone doté d’une caméra et de Face ID sous l’écran, ce qui signifie que la découpe visible de l’écran utilisée pour la Dynamic Island disparaîtrait, pour un design véritablement tout-écran. Toutefois, la dernière fuite en date suggère que ce smartphone est encore loin.

Selon un rapport de The Elec relayé par @Tech_Reve, LG Innotek a commencé le « développement avancé » d’une caméra sous l’écran, qui serait destiné à un futur iPhone. Cela peut sembler prometteur, mais le rapport ajoute qu’il est peu probable que cet appareil soit commercialisé avant 2026, ce qui signifie que l’iPhone 19 de 2027 serait le premier candidat probable.

LG Innotek is in the process of developing Under Display Camera (UDC) technology for Apple, and Apple plans to incorporate UDC in iPhones after 2026.https://t.co/Y1ruVs9hZq pic.twitter.com/7LkDJUueih

