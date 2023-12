Le vivo S18 Pro avec le Dimensity 9200+ sera annoncé le 14 décembre

Il y a également une caméra frontale de 50 mégapixels avec deux lumières LED douces, un écran OLED à 120 Hz et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il s’agira du téléphone mobile le plus fin de 2023, doté d’une batterie de 5 000 mAh , affirme la société.

Après des rumeurs et des teasers, vivo a confirmé le lancement de la série S18, qui comprend le S18 et le S18 Pro, en tant que successeur de la série S17, en Chine le 14 décembre . Les images montrent les smartphones dans des couleurs vertes et bleues, avec une grande lumière Aura sous le module de la caméra.