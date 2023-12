Samsung pourrait abandonner ses propres capteurs photo au profit de Sony sur le Galaxy S25

Nous avons déjà vu de nombreuses rumeurs concernant le Galaxy S24 de Samsung avant son lancement prévu au premier trimestre 2024. Nous avons également vu quelques fuites concernant le Galaxy S25, et il semble qu’un informateur ait fait une déclaration intéressante concernant la caméra de la gamme phare de 2025.

Le populaire Revegnus a affirmé sur X que les Galaxy S25 et S25+ abandonneront les capteurs ISOCELL de Samsung comme capteur photo principal au profit d’un capteur d’image Sony. Samsung a l’habitude de modifier considérablement l’appareil photo de ses smartphones tous les trois ans. Il n’est donc pas exclu que les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra soient dotés d’un capteur photo plus perfectionné. Le choix éventuel de Sony comme fournisseur n’est pas non plus surprenant, car la société détient près de la moitié du marché des capteurs pour smartphones avec ses offres variées.

Great news: The S25 and S25+ will no longer use the dreadful GN3 sensor; instead, they will feature Sony’s image sensor. I’m very happy! https://t.co/P6pxMEmyMl — Revegnus (@Tech_Reve) December 3, 2023

Samsung s’est généralement appuyé sur ses capteurs ISOCELL internes pour la caméra principale de ses smartphones haut de gamme. Par exemple, les Galaxy S23 et S23+ utiliseraient le ISOCELL GN3 de 50 mégapixels (taille de capteur de 1/1,57 pouce, taille de pixel d’un micron). Il s’agirait donc d’un changement notable pour la marque s’il était confirmé.

Cela ne signifie pas pour autant que les Galaxy S25 et S25+ seront dotés de capteurs Sony de premier ordre d’une taille d’un pouce. Samsung pourrait théoriquement opter pour des capteurs Sony de taille analogue à celle du GN3, tels que les IMX890/LYT-700.

En outre, il n’y a pas une grande différence entre les capteurs analogues de Samsung et de Sony. Sony a adopté une technologie matérielle intéressante pour ses tout nouveaux capteurs LYTIA, mais Samsung met à jour la technologie d’isolation des pixels sur ses propres capteurs tous les deux ans pour améliorer la qualité de l’image.

Pas que le matériel

Le logiciel est tout aussi important que le matériel de la caméra. Un nouveau capteur pourrait donc ne pas signifier grand-chose si les Galaxy S25 et S25+ ne bénéficient pas eux aussi d’améliorations logicielles significatives.

Cependant, il est un peu tôt pour annoncer des fuites sur la série Galaxy S25. Je vous recommande donc de prendre cette dernière fuite avec des pincettes. Quoi qu’il en soit, il est préférable de modérer vos attentes en ce qui concerne les caméras principales des Galaxy S25 et S25+, même si ces smartphones utilisent des capteurs Sony.

L’auteur de la fuite n’a pas mentionné de détails concernant la caméra principale du Galaxy S25 Ultra, mais Sony ne propose pas de capteur de 200 mégapixels. Il est donc logique que le smartphone de la gamme « Ultra » pour 2025 soit toujours équipé d’un capteur Samsung si Samsung souhaite utiliser un capteur de 200 mégapixels.