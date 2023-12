Tim Cook vous donne quelques conseils pour travailler chez Apple

Avez-vous déjà rêvé de travailler pour Apple et de jouer un rôle important dans la création, la conception, la fabrication ou la promotion du prochain grand produit Apple ?

Lors d’un podcast animé par la pop star Dua Lipa relayé par BusinessInsider, le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué ce qu’il fallait faire pour être embauché par Apple. Il a précisé que Apple embauchait des personnes sans diplôme universitaire et trouvait des emplois pour ceux qui ne savent pas coder. « Nous embauchons des personnes de tous horizons », a déclaré Tim Cook

Apple veut des employés qui apportent une valeur ajoutée. Comme l’a dit Cook, « je pense que l’une des caractéristiques que je recherche chez les gens est la collaboration ». « Peuvent-ils vraiment collaborer ? Croient-ils profondément qu’un plus un égalent trois ? », explique plus en détail le directeur général d’Apple. « C’est un sentiment incroyable que de travailler avec des personnes qui font ressortir ce qu’il y a de meilleur en vous, et fondamentalement, nous croyons tous qu’un plus un égale trois. Votre idée plus mon idée sont meilleures que les idées individuelles ».

Tim Cook explique qu’Apple recherche des personnes curieuses, créatives et capables de travailler en équipe.

Le candidat idéal doit également être prêt à poser des questions et ne pas hésiter à les poser. Il doit être curieux de savoir comment les choses fonctionnent et comment les gens pensent. Certains pourraient penser qu’ils n’ont pas leur place chez Apple s’ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’est le codage. Mais, Cook a précisé qu’Apple embauchait des personnes qui ne savaient pas coder.

1 + 1 = 3

Néanmoins, Cook estime que tout le monde devrait apprendre à coder « parce que je pense que c’est une forme d’expression et que c’est un langage global et que le seul langage global que nous partageons tous est le codage, alors je le recommande ».

Si vous êtes intéressé par un emploi chez Apple, rendez-vous sur www.apple.com/careers/fr/. Et n’oubliez pas, si on vous le demande, qu’un plus un égale trois, à moins que vous ne cherchiez un emploi dans le service de comptabilité.