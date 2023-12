Android 14 dispose d’un système natif de détection des captures d’écran

Les applications de messagerie éphémères comme Snapchat s’appuient depuis longtemps sur la détection des captures d’écran pour empêcher les utilisateurs de sauvegarder leurs conversations et leurs médias de manière permanente. Alors que ces applications ont développé leurs propres méthodes pour détecter les captures d’écran, Android 14 offre désormais une API native à cet effet.

Comme le rapporte AndroidPolice, l’application de shopping allemande OTTO est l’une des premières à adopter l’API de détection des captures d’écran d’Android 14. Lorsqu’un utilisateur prend une capture d’écran dans l’application OTTO, un message s’affiche pour l’informer que son action a été détectée. Les développeurs peuvent alors mettre en œuvre diverses actions basées sur cette notification.

Il est important de noter que l’application n’est informée que de l’action de capture d’écran et non du contenu réel de l’écran. C’est au développeur de l’application de déterminer ce qui se trouvait sur l’écran au moment où la capture d’écran a été prise.

Les développeurs d’applications peuvent ensuite prendre diverses mesures, par exemple avertir l’autre partie dans une application de messagerie qu’une capture d’écran a été réalisée. La description de l’API de détection des captures d’écran par Google est la suivante :

Afin de créer une expérience plus standardisée pour la détection des captures d’écran, Android 14 introduit une API de détection des captures d’écran qui préserve la vie privée. Cette API permet aux applications d’enregistrer des rappels par activité. Ces rappels sont invoqués, et l’utilisateur en est informé, lorsque l’utilisateur prend une capture d’écran alors que cette activité est visible.

Toutefois, cette API n’est pas une solution parfaite pour toutes les façons de prendre une capture d’écran, car elle ne peut détecter que les captures d’écran réalisées à l’aide de la combinaison de boutons matériels. Ceux qui souhaitent effectuer une capture d’écran furtive sans que l’API ne la détecte peuvent toujours le faire en utilisant l’écran du sélecteur de tâches « Récents » en balayant vers le haut et en maintenant la touche enfoncée, en utilisant ADB ou en utilisant une application de capture d’écran root.

Une API très utile

Cependant, les applications peuvent toujours utiliser des API plus anciennes pour un contrôle plus strict, ce qui leur permet de bloquer complètement la fonctionnalité de capture d’écran. On peut voir ces anciennes API à l’œuvre dans certaines applications bancaires et de streaming vidéo afin de protéger les données sensibles ou les contenus protégés par des droits d’auteur.

L’API Android officielle pour la détection des captures d’écran simplifie le processus pour les développeurs d’applications, en éliminant le besoin de solutions de contournement personnalisées comme celles utilisées par Snapchat. Toutefois, les utilisateurs doivent continuer à faire preuve de prudence lorsqu’ils prennent des captures d’écran de conversations ou d’autres contenus sensibles, car l’autre partie peut en être informée — ou simplement faire preuve de bon sens lorsqu’il s’agit de prendre des captures d’écran de contenus privés.