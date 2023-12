by

WhatsApp sur bureau rétablit l’affichage de vue unique des photos et vidéos

Il y a près d’un an, Meta a supprimé la fonction « Vue unique » pour les photos et les vidéos de ses applications WhatsApp pour macOS et Windows. Appréciée par la plupart des utilisateurs, la suppression de cette fonctionnalité a été mal perçue. Cependant, il semblerait que Meta réintègre cette fonctionnalité dans la dernière mise à jour de l’application WhatsApp sur les ordinateurs de bureau.

Initialement repérée par WABetaInfo, la fonction « Vue unique » fait son retour dans les versions de WhatsApp de bureau. Cela inclut les applications officielles WhatsApp pour Windows et macOS ainsi que les dernières versions de WhatsApp Web.

WABeta ajoute que la fonction est actuellement « déployée » et que tous les clients compatibles devraient bientôt la recevoir. L’envoi de messages « vus une seule fois » sera également possible à partir de WhatsApp pour iPad.

Avec les photos et vidéos « Vue unique », vous pouvez envoyer n’importe quelle photo ou vidéo qui ne peut être vue qu’une seule fois par le destinataire. De même, si vous recevez un message « Vue unique », vous ne pourrez plus le voir après l’avoir consulté. Il s’agit d’une fonctionnalité très utile, qui a été supprimée pour des raisons de « protection de la vie privée », mais de nombreux utilisateurs s’en sont plaints. Heureusement, elle revient.

L’importance de cette fonctionnalité est incommensurable. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin d’envoyer ou de recevoir des messages « visibles une seule fois » contenant des photos ou des vidéos. Avant cette nouvelle modification, si vous étiez sur WhatsApp Web (ou sur l’application PC) et que vous regardiez une discussion dans laquelle on vous avait envoyé un message « visible une seule fois », vous ne pouviez même pas la consulter et aviez besoin d’un téléphone pour voir le message. Aujourd’hui, les fonctions de messagerie multiplateforme de WhatsApp fonctionnent parfaitement.