Instagram permet à n’importe qui de télécharger vos Reels si votre compte est public

Les Reels d’Instagram, la réponse de la plateforme aux contenus vidéo de courte durée, ont initialement introduit la possibilité de télécharger des vidéos visibles par le public en juin. Toutefois, cette fonctionnalité était limitée aux utilisateurs mobiles américains.

Dans un récent rapport de TechCrunch, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a annoncé le déploiement mondial de cette fonctionnalité, la rendant accessible aux utilisateurs du monde entier.

Désormais, tous les utilisateurs de l’application peuvent télécharger sans effort des Reels publics directement sur leur appareil, améliorant ainsi l’accessibilité et la portée du contenu créatif.

Selon Adam Mosseri, responsable d’Instagram, la plateforme permettra désormais à tout le monde de télécharger les Reels publics. Auparavant, vous ne pouviez les enregistrer que dans l’application.

Le processus de téléchargement des Reels est conçu pour être simple. Les utilisateurs peuvent lancer le téléchargement en appuyant sur le bouton Partager, ce qui simplifie l’expérience. Cette approche conviviale vise à encourager un plus grand nombre d’utilisateurs à s’engager et à partager le contenu de Reels sur diverses plateformes, favorisant ainsi une communauté plus interconnectée et engagée.

Filigrane distinctif et intégration de la musique

Selon Engadget, les Reels téléchargés comporteront le filigrane emblématique d’Instagram, accompagné du nom d’utilisateur du compte. Cette stratégie s’apparente à celle employée par TikTok pour les vidéos téléchargées. Ce filigrane distinctif permet de préserver l’identité du créateur original.

Bien entendu, il s’agit d’assurer l’authenticité du contenu et de reconnaître les esprits créatifs qui se cachent derrière les bobines.

Pour les Reels accompagnés de pistes musicales originales, le contenu téléchargé conservera le son qui les accompagne. Toutefois, une distinction notable est faite pour les vidéos utilisant de la musique sous licence comme fond sonore.

Dans ce cas, Instagram supprimera le son, conformément à la réglementation sur les droits d’auteur. Cette approche renforce l’engagement de la plateforme à respecter les droits de propriété intellectuelle tout en favorisant une communauté dynamique et créative.

Renforcer le contrôle de l’utilisateur

Conformément aux préférences des utilisateurs en matière de confidentialité, Instagram offre la possibilité de contrôler les paramètres de téléchargement. Les utilisateurs peuvent gérer leurs options de téléchargement en naviguant vers Reels et Remix sous Confidentialité dans Paramètres.

En désactivant l’option « Autoriser les gens à télécharger vos Reels », les créateurs conservent le contrôle de la diffusion de leur contenu, ce qui permet de trouver un équilibre entre le partage et la protection de la vie privée.

Certains utilisateurs souhaitent que leurs vidéos soient partagées sur Instagram. Cependant, d’autres préfèrent que leurs bobines soient privées.

Tout d’abord, enregistrez et éditez la vidéo que vous souhaitez transformer en Reel

En bas à droite de l’écran de votre appareil, cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Plus d’options

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Paramètres avancés. Appuyez dessus.

Faites à nouveau défiler l’écran vers le bas, mais cette fois-ci, cliquez sur Autoriser les gens à télécharger vos Reels. Désactivez cette option si vous voulez que les gens ne voient pas vos Reels.

Activez ou désactivez l’option de téléchargement de vos Reels publics

Enfin, cliquez sur le bouton Précédent. Il se trouve en haut à gauche de l’écran. Appuyez sur le bouton Partager en bas de l’écran.

Il convient de noter que les utilisateurs d’Instagram âgés de moins de 18 ans verront cette fonctionnalité désactivée.