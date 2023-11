L’iPhone 16 ne disposera pas du Touch ID, que ce soit à l’écran ou depuis le bouton d’alimentation

Certains utilisateurs préfèrent le Face ID sans contact pour déverrouiller leurs appareils et l’utiliser pour les authentifications de sécurité, mais d’autres veulent toujours le Touch ID. Cependant, leurs désirs ne semblent pas suffisants pour qu’Apple envisage son retour, l’entreprise ayant déjà arrêté le développement de sa puce destinée au Touch ID et l’iPhone 16 recevant exclusivement le Face ID l’année prochaine.

Depuis des années, Apple fait face aux rumeurs des experts de l’industrie, des analystes et des spéculateurs concernant le retour de sa fonction de sécurité Touch ID pour les iPhone, et cela dure depuis la dernière fois qu’elle l’a proposée en 2018. Après la sortie de l’iPhone X, beaucoup ont affirmé qu’Apple abandonnait le Face ID au profit d’un Touch ID sous l’écran, mais cela n’a pas été le cas pour l’iPhone 11 sorti en 2019.

MacRumors rapporte que de nombreuses sources évoquent le projet d’Apple d’ajouter une fonction Touch ID à l’intérieur de l’écran, à l’instar de plusieurs smartphones Android, parallèlement au déplacement de Face ID sous l’écran. Ces changements interviendraient d’ici 2026, l’écran offrant plus de visibilité sans les obstructions de Face et Touch ID.

Le retour attendu du Touch ID sur le prochain iPhone 16 a connu de mauvaises nouvelles plus tôt aujourd’hui, et ce, parce qu’un expert renommé a écarté la possibilité que cette fonction de sécurité soit lancée l’année prochaine. De nombreux rapports et rumeurs ont tourné autour de l’idée d’un retour d’Apple sur cette fonctionnalité très demandée, avec le capteur d’empreintes digitales apparaissant aux côtés de l’identification faciale.