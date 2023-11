Google mettra fin aux extensions Chrome obsolètes en 2024

Google a introduit le nouveau format Manifest V3 pour les extensions Chrome il y a plus de 2 ans, dans le but d’éliminer progressivement le format actuel Manifest V2 en quelques mois. Ce processus a pris beaucoup plus de temps, mais il existe désormais un nouveau calendrier pour la fin des anciennes extensions Chrome.

Manifest V3 est la nouvelle plateforme logicielle pour les extensions Chrome, destinée à rendre les extensions plus rapides, plus fiables et plus sûres. Cependant, il manquait de nombreuses fonctionnalités dont certaines extensions avaient besoin, de sorte que l’abandon progressif de Manifest V2 a été mis en attente. Google a travaillé à combler les lacunes au cours de l’année écoulée, et il n’y a actuellement « aucun problème ouvert considéré comme une lacune critique de la plateforme ».

Google a repris le compte à rebours pour la fin des extensions Manifest V2. L’entreprise a déclaré dans un article de blog : « Nous commencerons à désactiver les extensions Manifest V2 dans les versions pré-stables de Chrome (Dev, Canary et Beta) dès juin 2024, dans Chrome 127 et les versions ultérieures. Les utilisateurs concernés par ce déploiement verront les extensions Manifest V2 automatiquement désactivées dans leur navigateur et ne pourront plus installer d’extensions Manifest V2 à partir du Chrome Web Store. En juin 2024 également, les extensions Manifest V2 perdront leur badge “Featured” dans le Chrome Web Store, si elles en ont un actuellement ».

De nombreuses extensions Chrome populaires devraient déjà être mises à jour vers Manifest V3, mais il n’y a aucun moyen de le vérifier à partir de la page Chrome Web Store d’une extension. Vous pouvez toutefois vérifier si une extension installée a été mise à jour : ouvrez la page chrome://extensions et consultez la section « Inspecter les vues » d’une extension. Si vous voyez « service worker », c’est qu’il s’agit d’une extension Manifest V3.

D’autres labels (généralement « background page ») indiquent que l’extension n’a pas encore été mise à jour.

Quelques extensions vont être abandonnées

Malheureusement, la migration vers Manifest V3 sonnera le glas d’au moins quelques extensions de navigateur. La mise à jour d’une extension ne demande généralement pas beaucoup de travail, mais certaines extensions ont été abandonnées sur le Chrome Web Store pendant des années et pourraient ne pas être mises à jour avant l’application de la fermeture.

Google a également déclaré dans son article de blog : « Nous allons progressivement déployer ce changement, en recueillant les commentaires des utilisateurs et en collectant des données pour nous assurer que les utilisateurs de Chrome comprennent le changement et les actions qu’ils peuvent entreprendre pour trouver des extensions alternatives et à jour ».