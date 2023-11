Qualcomm et MediaTek devraient rejoindre Apple pour être clients du 2e nœud de 3 nm de TSMC en 2024

En 2023, les puces A17 Pro et M3 devraient générer 3,1 milliards de dollars de revenus pour TSMC. Apple dépense beaucoup d’argent pour devenir un leader dans le domaine du 3 nm. Selon un rapport publié au début du mois, le coût pour Apple de l’enregistrement des puces M3, M3 Pro et M3 Max en technologie 3 nm s’élève à 1 milliard de dollars. Le tape-out est la dernière étape du processus de conception d’une puce avant le début de la fabrication.

En août dernier, The Information affirmait que le rendement de TSMC en 3 nm était de 70 % et qu’Apple avait bénéficié d’un accord de faveur de la part de TSMC. Habituellement, l’entreprise sans usine qui conçoit une puce (Apple dans cet exemple) est chargée de payer le fondeur pour les puces défectueuses qui n’ont pas passé le contrôle de qualité. Selon The Information, TSMC prend en charge le coût des puces défectueuses produites pour Apple à l’aide du nœud N3B . Cela pourrait permettre à Apple d’économiser des milliards de dollars.