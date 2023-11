Microsoft et OPPO s’associent pour offrir Mobile connecté à un trio de marques

Avec Mobile connecté, les utilisateurs de smartphones OPPO, OnePlus et Realme pourront manipuler leur application Android (et tout autre contenu sur le smartphone) directement depuis l’ordinateur par une connexion Wi-Fi. L’application permet aux utilisateurs de profiter de la souris ou du clavier d’un PC pour interagir avec n’importe quelle application Android installée sur le smartphone.

Il est important de mentionner que l’application Lien avec Windows sera préinstallée sur certains smartphones OPPO propulsés par ColorOS 14 ou OxygenOS 14 et plus. Cela signifie qu’aucun des smartphones actuels ne dispose de la fonctionnalité jusqu’à ce qu’ils soient mis à jour vers Android 14.

Selon cet accord, les séries OnePlus, OPPO Find et Reno, ainsi que la série Realme bénéficieront de la prise en charge de Microsoft Mobile connecté et Lien avec Windows dans les mois à venir .

En outre, OPPO et Microsoft ont confirmé qu’ils s’étaient associés pour apporter le support de Mobile connecté, alias Phone Link en anglais, et Lien avec Windows à un trio de marques : OPPO, OnePlus et Realme, comme le souligne MSPowerUser.