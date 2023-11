WhatsApp annonce le lancement d’un chatbot IA avec un nouveau raccourci

Dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir qu’il y a un nouveau bouton qui apparaît au-dessus du nouveau bouton de discussions dans l’onglet Disc. Ce bouton affiche une icône circulaire qui rappelle l’ancienne icône Cortana de Microsoft. Lorsqu’il est cliqué, ce bouton ouvre rapidement les discussions assistées par l’IA pour répondre aux questions. Avec le nouveau bouton AI, il devrait être plus facile et plus pratique de faire apparaître le chatbot qu’auparavant.

Lors de Meta Connect 2023, l’entreprise a annoncé que WhatsApp allait se doter d’un chatbot IA. Depuis lors, seuls certains bêta-testeurs ont pu utiliser la fonction de chat alimentée par l’IA. On ne sait pas quand le lancement sera plus large, mais un nouveau raccourci suggère que ce jour se rapproche.