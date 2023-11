Meta annonce de nouveaux outils d’édition alimentés par l’IA pour Facebook et Instagram

L’introduction d’une fonction d’édition d’images basée sur l’IA sur ses plateformes de réseaux sociaux semble être une évidence pour Meta. Il existe de nombreux outils analogues, tels que Retouche magique de Google Photos et Remplissage automatique de Adobe pour Photoshop, mais il est évidemment plus pratique pour les utilisateurs d’Instagram et de Facebook de ne pas avoir à passer par un service tiers.

La première, baptisée « Emu Edit », permettra aux utilisateurs de « modifier précisément les images en fonction des entrées textuelles ». La vidéo de démonstration ressemble aux outils existants fournis par Adobe, Google et Canva, permettant aux utilisateurs de supprimer ou de remplacer des objets et des personnes sur des photographies sans avoir d’expérience professionnelle en matière de retouche d’images.

Facebook et Instagram se dotent de nouveaux outils créatifs alimentés par l’IA qui permettront aux utilisateurs de modifier leurs photographies et de produire des « vidéos de haute qualité » à l’aide de descriptions textuelles .