La puce MediaTek M60 est sur le point d’apporter la 5G à beaucoup plus d’appareils

L’une des plus grandes promesses de la technologie 5G n’est pas simplement une performance plus rapide, mais plutôt la capacité d’alimenter un monde beaucoup plus connecté — un réseau mondial où chaque appareil peut se connecter à partir d’à peu près n’importe où.

C’est la vision qui sous-tend le nouveau modem M60 5G et la puce T300 de MediaTek, qui visent à être suffisamment petits et efficaces pour apporter la 5G aux wearables, aux appareils de l’Internet des objets (IoT) et à d’autres appareils électroniques qui bénéficient d’une connectivité Internet fiable mais n’ont pas besoin de la vitesse et de la bande passante massives des ordinateurs portables et des smartphones modernes.

Le nouveau modem 5G de MediaTek utilise la nouvelle norme 3GPP « RedCap », une abréviation pour capacité réduite. Également connues sous le nom de 5G NR-Light, les puces RedCap sont conçues pour offrir les avantages de la 5G, tels qu’une faible latence et une large connectivité, sans les besoins en énergie des puces 5G traditionnelles à plus grande largeur de bande.

En contrepartie, vous n’obtiendrez pas les vitesses spectaculaires de la 5G offertes par les technologies ultrarapides mmWave et sub-6 agrégées. Cependant, RedCap est conçu pour répondre aux besoins d’une large gamme d’appareils grand public et industriels qui n’ont pas besoin d’envoyer et de recevoir des quantités massives de données qui nécessiteraient une connexion 5G à grande vitesse.

Le MediaTek M60 est plutôt destiné à des appareils tels que les smartwatches, les casques légers de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR/VR), les appareils IoT et les capteurs industriels. Ces appareils bénéficient tous d’une connectivité omniprésente, mais ils grignotent des données par rapport à d’autres appareils connectés comme les smartphones et les tablettes, et ils n’ont pas autant d’énergie à revendre.

Parfait pour les wearables

C’est là que les puces RedCap de MediaTek font une grande différence. Le modem M60 et la puce MediaTek T300 constituent la première puce RedCap au monde à puce unique RFSOC (Radio Frequency System-On-Chip) de 6 nm, ce qui permet de réduire la taille et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Utilisant un Arm Cortex-A35 monocœur dans un design compact, la puce peut gérer des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 227 Mb/s et des vitesses de chargement atteignant 122 Mb/s — et ce, tout en consommant 70 % d’énergie en moins, grâce à la technologie UltraSave 4.0 de MediaTek.

Plus important encore, les nouvelles puces RedCap 5G sont suffisamment petites et efficaces pour que MediaTek espère que les fabricants seront encouragés à abandonner les anciennes technologies 4G/LTE et à adopter pleinement la connectivité 5 G.

« Nos solutions RedCap constituent une part importante de notre mission de démocratisation de la 5G, en offrant à nos clients la possibilité d’optimiser les composants et de fournir des appareils compatibles 5G à partir d’une gamme d’applications et d’une gamme de prix », a déclaré JC Hsu, Corporate Senior Vice President chez MediaTek, dans un communiqué de presse. « La migration vers 5G RedCap remplacera les solutions 4G/LTE héritées, offrant une efficacité énergétique nettement supérieure et des expériences utilisateur plus fiables par rapport aux solutions de modem 5G eMMB de pointe et aux appareils 4G LTE Cat 4 et Cat 6 hérités ».

Prévue pour fin 2024

MediaTek prévoit d’envoyer ses premiers appareils de la série T300 à des fins d’échantillonnage au début de l’année prochaine, où ils trouveront, espérons-le, leur place dans les premiers produits commerciaux d’ici la fin de 2024.