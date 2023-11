SpaceX reçoit le feu vert pour envoyer la puissante fusée Starship dans le ciel

Mais, ce n’est pas seulement sur la fusée que SpaceX a dû travailler pendant l’été. Incapable de résister à la force extrême des 33 moteurs Raptor de la Super Heavy lorsqu’elle s’élance vers le ciel, le pas de tir s’est complètement désintégré, projetant du béton et d’autres débris sur une vaste zone. Les dégâts ont incité les ingénieurs à créer ce que le chef de SpaceX, Elon Musk, a décrit comme une « méga-crêpe d’acier », qui, associée au système de déluge d’eau, protège la rampe de lancement de l’immense chaleur et de la pression des moteurs de la fusée au moment où celle-ci décolle .

SpaceX a l’intention de lancer la Super Heavy et la Starship — collectivement appelées Starship — depuis la base Starbase de SpaceX dans le sud du Texas tôt vendredi matin , et l’événement sera retransmis en direct .

SpaceX a reçu le feu vert pour envoyer sa fusée Super Heavy et son vaisseau spatial Starship dans le ciel , dans ce qui sera seulement le deuxième lancement d’essai du système de vol spatial le plus puissant au monde. La Federal Aviation Administration (FAA) a donné l’autorisation de lancer le vaisseau Starship ce mercredi, à l’issue d’un long examen environnemental.