Le futur smartphone robuste Galaxy Xcover 7 de Samsung aurait un design familier mais dépassé

Qu’est-ce qui vient après un Galaxy Xcover 5 non Pro sorti en 2021 et un Galaxy Xcover 6 Pro beaucoup plus haut de gamme sorti l’année dernière ? Un smartphone Galaxy Xcover 7 « standard », au design prévisible, robuste et quelque peu démodé, en 2023.

Ce design est représenté pour la première fois dans un certain nombre de rendus fiables et précis par Android Headlines, suggérant que la petite découpe en V de l’écran du Xcover 6 Pro est là pour perdurer, tandis que le système de caméra arrière passera de deux capteurs à un seul, comme sur le Xcover 5.

Il est donc fort probable que Samsung propose le Galaxy Xcover 7 à un prix au moins légèrement inférieur à celui de son prédécesseur, le Pro, qui coûte encore 609 euros.

En l’absence de détails sur les capacités de cette unique caméra ou d’autres spécifications, il est bien sûr difficile de prédire à quel point le Xcover 7 pourrait être abordable. Après tout, les images qui ont fuité aujourd’hui montrent clairement que l’appareil sera construit comme un véritable tank, résistant très probablement à tout, de l’immersion prolongée dans l’eau à la poussière, la saleté, les températures extrêmes, les vibrations et même les chutes occasionnelles sur des surfaces dures.

Cela ne peut pas être aussi bon marché que, disons, un Galaxy A23 ou A34 5G de milieu de gamme plus « traditionnel », et il n’est même pas question de savoir si le Galaxy Xcover 7 suivra l’exemple du Xcover 6 Pro en prenant en charge les vitesses 5G ou non.

L’accent rouge autour de l’anneau de la caméra arrière, le bouton Xcover programmable sur le côté et la batterie remplaçable par l’utilisateur sont trois autres éléments visuels/fonctionnels clés essentiellement confirmés comme étant empruntés par ce prochain Galaxy Xcover 7 à ses prédécesseurs ultra-robustes et faciles à travailler. Il ne nous reste plus qu’à attendre une annonce officielle, qui pourrait ou non intervenir d’ici la fin de l’année.