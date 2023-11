Gmail teste une nouvelle interface de réponse rapide pour les e-mails sur Android

by

Même si les applications de messagerie instantanée ont envahi le monde, l’e-mail continue d’avoir sa place dans nos vies. Il n’est pas nécessaire de lire tous les messages que nous recevons et d’y répondre immédiatement ; l’e-mail remplit parfaitement cette fonction. Mais le plus souvent, nous oublions de répondre à des e-mails auxquels nous aurions dû répondre lorsque nous les avons lus. Conscient de ce problème, Gmail teste actuellement des moyens de faciliter l’envoi d’une réponse dès la lecture de l’e-mail.

En effet, Gmail travaille sur une belle mise à jour avec une touche de modernisation dans un nouveau test, rapporte Android Police. Le service de messagerie teste actuellement une interface de réponse rapide, plus proche d’un service de chat.

Habituellement, répondre à un e-mail est un processus assez sérieux. Vous devez appuyer sur le bouton Répondre ou Répondre à tous, saisir un objet, taper une réponse et inclure une signature et une salutation. Aujourd’hui, Gmail s’efforce de faire en sorte que les échanges d’e-mails ressemblent davantage à des fils de discussion (conversations en va-et-vient), si vous le souhaitez.

Un nouveau test pour Gmail sur Android vise à remplacer les trois gros boutons Répondre, Répondre à tous et Transférer par une boîte de message qui ressemble davantage à un champ de Telegram ou de WhatsApp, ou de toute autre application de chat d’ailleurs. Une icône en forme de trombone se trouve à gauche pour les pièces jointes, et il est plus simple de répondre à l’e-mail.

Bien entendu, vous pouvez toujours choisir de répondre à tous les messages ou de modifier la liste des destinataires, mais la réponse par défaut est « Répondre ». Vous pouvez également développer ce champ pour obtenir une fenêtre de composition d’e-mail en plein écran afin de créer une réponse plus sophistiquée. Le bouton emoji se trouve à droite, en dehors du champ de texte.

Très utile pour les gros utilisateurs

Lorsque vous commencez à taper, le clavier s’affiche et le champ de texte se déplace vers le milieu de l’écran, comme dans une application de chat classique. Vous ne perdez pas non plus la visibilité de l’e-mail auquel vous répondez.

Cette nouvelle interface est intéressante pour les personnes qui oublient régulièrement de répondre à des e-mails, car elle réduit le nombre d’étapes nécessaires pour répondre à un e-mail. Elle permet également de répondre aux e-mails au fur et à mesure de leur lecture, plutôt que de se fier à l’e-mail cité dans l’écran de réponse de l’ancienne interface.

Le rapport indique qu’il pourrait s’agir d’un test côté serveur sur l’application Gmail pour Android. Le fait d’être sur la dernière version bêta ne garantit pas que vous verrez ce changement, mais nul doute que cela augmentera vos chances.