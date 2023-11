WhatsApp peut désormais dissimuler votre adresse IP lors des appels pour plus de sécurité

« La plupart des produits d’appel que les gens utilisent aujourd’hui ont des connexions peer-to-peer entre les participants. Cette connexion directe permet des transferts de données plus rapides et une meilleure qualité d’appel, mais cela signifie également que les participants doivent connaître les adresses IP des autres », ont écrit Daniel Sommermann, Sebastian Messmer et Attaullah Baig de WhatsApp dans l’article.

Les appels sur WhatsApp deviennent (facultativement) encore plus sûrs pour les utilisateurs de l’application les plus soucieux de leur vie privée. Comme indiqué dans cet article de blog , WhatsApp vient d’ajouter à ses paramètres une nouvelle option « protéger l’adresse IP lors des appels » qui permet de protéger votre adresse IP de la personne qui se trouve de l’autre côté de l’appel . Lorsque cette option est activée, les appels sont relayés par les serveurs Meta/WhatsApp, ce qui permet de dissimuler votre véritable adresse IP.