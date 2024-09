WhatsApp renforce la sécurité : bloquez les messages des inconnus !

La messagerie instantanée la plus utilisée au monde, WhatsApp, travaille depuis un certain temps sur une nouvelle fonctionnalité permettant de bloquer les messages provenant de comptes inconnus. Cette option, attendue depuis longtemps par les utilisateurs, est désormais accessible aux bêta-testeurs.

Selon WABetaInfo, WhatsApp déploie actuellement une mise à jour sur les appareils Android qui introduit la possibilité de bloquer les messages provenant de comptes inconnus.

Cette nouvelle fonctionnalité de sécurité se trouve dans l’onglet « Avancé » du menu « Paramètres de confidentialité » et se présente sous la forme d’un simple bouton à activer ou désactiver selon vos préférences.

Une implémentation dans WhatsApp qui laisse perplexe

Bien que cette option permette de réduire le spam, son fonctionnement n’est pas aussi intuitif qu’on pourrait le penser. WhatsApp ne bloquera les messages provenant de comptes inconnus que s’ils dépassent un certain volume. Cette décision a été prise pour permettre aux comptes professionnels ou autres comptes avec lesquels vous n’avez pas interagi de continuer à vous envoyer des messages potentiellement importants.

De plus, WhatsApp lèvera le blocage une fois que le volume de messages reviendra à la normale, ce qui semble être une décision discutable. Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité de sécurité est encore en phase de test, et la version finale pourrait fonctionner différemment.

Comment tester cette nouvelle fonctionnalité ?

Si vous êtes inscrit au programme bêta, recherchez la version bêta 2.24.20.16 de WhatsApp pour Android. Gardez à l’esprit que la fonctionnalité semble être disponible uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs, mais WhatsApp devrait l’étendre à davantage d’utilisateurs dans les semaines à venir.

Ceux qui souhaitent tester cette nouvelle fonctionnalité de sécurité, mais ne sont pas encore inscrits au programme bêta peuvent le faire via le lien du programme bêta de Google Play.

Cette nouvelle fonctionnalité de blocage des messages provenant de comptes inconnus est une étape de plus vers une expérience WhatsApp plus sécurisée. Bien que son fonctionnement actuel puisse être amélioré, elle témoigne de l’engagement de WhatsApp à protéger ses utilisateurs contre le spam et les messages indésirables.