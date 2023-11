ChatGPT d’OpenAI compte désormais 100 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires

ChatGPT compte désormais 100 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, a annoncé lundi Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors de la première conférence des développeurs de l’entreprise à San Francisco.

Après son lancement il y a près d’un an, ChatGPT a été largement considéré comme l’application Internet grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps, avec environ 100 millions d’utilisateurs mensuels en seulement deux mois. Facebook, par exemple, a mis environ quatre ans et demi pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs après son lancement en 2004, Twitter a mis plus de cinq ans et Instagram un peu plus de deux ans.

Microsoft a déclaré que son moteur de recherche Bing, qui a ajouté des fonctions d’IA générative alimentées par GPT-4 d’OpenAI au début de cette année, a franchi le cap des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en mars, plus de dix ans après son lancement en 2009. Le record de ChatGPT a été dépassé par Threads de Meta, qui a atteint 100 millions d’utilisateurs moins d’une semaine après son lancement en juillet, mais l’utilisation de Threads semble avoir chuté au cours des mois qui ont suivi, avec un peu moins de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en octobre.

De plus, Altman a également annoncé aujourd’hui que plus de 2 millions de développeurs utilisent ses modèles ChatGPT et Whisper depuis l’API, dont plus de 92 % des entreprises figurant au classement Fortune 500.

Quoi qu’il en soit, ChatGPT reste extrêmement populaire et n’a même pas encore fêté son premier anniversaire en tant que service public.

Des nouveautés annoncées

OpenAI a annoncé ces chiffres en détaillant une série de nouvelles fonctionnalités, dont GPT-4 Turbo, une version « plus puissante » et moins chère de son modèle phare d’IA génératrice de texte, GPT-4. En outre, cette version connaît dorénavant les événements mondiaux jusqu’en avril 2023 et qui peut contenir l’équivalent de plus de 300 pages de texte dans un seul message.

OpenAI a également annoncé les GPT, un moyen pour chacun de construire sa propre version du système d’IA conversationnelle. L’entreprise donnera bientôt aux utilisateurs la possibilité de publier leurs propres versions du système sur une place de marché appelée « GPT Store », et éventuellement de gagner de l’argent en le faisant.

En outre, la société a annoncé que DALL-E 3, le modèle texte-image d’OpenAI, est désormais disponible par une API, après avoir été proposé pour la première fois à ChatGPT et Bing Chat. Il est intéressant de noter qu’OpenAI lance une nouvelle API, appelée API Assistants, qui aidera les développeurs à créer des « expériences de type agent » dans leurs applications. Grâce à cette API, les développeurs pourront créer un « assistant » qui exploitera des connaissances externes et pourra faire appel aux modèles et outils d’IA générative d’OpenAI pour effectuer des tâches.

De plus, l’entreprise introduit une API de synthèse vocale qui propose 6 voix prédéfinies et 2 variantes de modèles d’IA générative.