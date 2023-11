Google dévoile le nouveau design du Pixel et l’inspiration qui l’a inspiré

Les appareils Pixel de Google ont connu une évolution de leur design. Du premier smartphone Pixel sorti en 2016 à la dernière famille d’appareils Pixel (y compris le Pixel 8 Pro, le Pixel 8, la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro), on ne peut pas contester que Google a définitivement expérimenté la conception qui deviendrait finalement la signature du « look » Pixel.

Dans un article de blog publié en ce début de semaine, Google a partagé un regard intérieur sur cette évolution. Ivy Ross, vice-présidente de la recherche et de la conception matérielle chez Google, y révèle ce qui a inspiré l’équipe lors de la création des nouvelles couleurs et du nouveau design.

Nouvelles couleurs

L’un des changements les plus remarquables de la nouvelle gamme Pixel est l’introduction de nouvelles couleurs, dont une nuance de bleu saisissante appelée Azur. Les designers de Google expliquent que Azur a été inspiré par l’idée de regarder le ciel lors d’une journée ensoleillée. La couleur Azur est disponible sur tous les nouveaux produits Pixel, créant ainsi une famille d’appareils coordonnés.

Bords arrondis

Un autre changement de design est le passage à des bords arrondis sur le Pixel 8 Pro et le Pixel 8. Cela donne aux appareils un aspect et une sensation plus doux et plus accueillants. Selon les designers de Google, les courbes permettent également de mettre en valeur la barre de la caméra, un élément de design caractéristique de la famille Pixel.

Construction durable

Google s’engage également en faveur de la durabilité dans son processus de conception. Les Pixel 8 Pro et Pixel 8 sont fabriqués avec de l’aluminium, du verre et du plastique recyclés. Les designers de Google ont également facilité la réparation des nouveaux smartphones Pixel, et l’emballage est exempt de plastique.

La barre de la caméra

La barre de la caméra des Pixel a été introduite en 2021 avec les Pixel 6 et 6 Pro, et depuis lors, elle est devenue « la » caractéristique pour laquelle la plupart des Pixel sont connus dans la nature. Le Pixel 8 Pro a encore affiné ce design en longeant l’ensemble de la caméra arrière dans un boîtier de caméra singulier en forme de pilule.

Mais ce n’est pas tout ce qui a changé avec le dernier design Pixel. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont également des bords plus fins qui révèlent davantage l’écran en verre, une silhouette plus douce, des bords plus lisses et un dos en verre mat. De toute évidence, l’objectif était de donner aux nouveaux produits Pixel un aspect plus moderne et raffiné, tout en mettant l’accent sur les couleurs vives, les bords arrondis et la durabilité.