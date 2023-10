Windows 11 : les utilisateurs de tablettes peuvent désormais écrire partout avec leur stylet

Avec la nouvelle mise à jour, Microsoft déploie également une mise à jour de la reconnaissance de l’écriture manuscrite , qui devrait désormais fournir des résultats plus précis. En outre, il existe désormais des gestes qui permettent d’effacer, de sélectionner, de contracter ou de diviser les mots écrits dans les champs de saisie par de simples mouvements du stylet. Il est également possible d’insérer un retour à la ligne par un geste.

