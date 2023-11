Le Honor Magic 6 présente une grande encoche en façade

Alors que de nombreux fabricants tentent de réduire au maximum l’encoche, Honor croit au pouvoir de l’encoche et la rend aussi grande que possible. C’est certainement quelque chose qui fera que les flagships de la société se démarqueront de la foule de smartphones.

Repérée par The Tech Outlook, la photo de ce qui est décrit comme une unité de test du Honor Magic 6 Pro a été publiée sur Weibo . Bien que la publication ait été supprimée depuis, les photos ont été saisies et partagées avec les médias, le « mal » est donc fait.