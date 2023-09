Huawei : la puce du nouveau Mate 60 Pro construite par ses soins sur le modèle d’Apple

by

La présentation du dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, a soulevé quelques questions quant à l’origine de la puce. Des analyses du design montrent désormais que le groupe chinois Huawei marche effectivement sur les traces d’Apple et développe lui-même des pièces essentielles.

L’architecture du concepteur britannique de puces ARM reste la base du SoC. Quatre des huit cœurs de la puce du nouveau Mate 60 Pro restent essentiellement des cœurs ARM purs, qui ont été intégrés dans la conception globale. C’est ce qui ressort d’un rapport du journal économique britannique Financial Times.

Les 4 autres cœurs sont également basés sur un design ARM traditionnel, mais présentent des modifications et des adaptations tout à fait pertinentes par les ingénieurs de Huawei. C’est ce qu’expliquent aussi bien des sources familières avec le développement des puces au sein de l’entreprise chinoise que le spécialiste technologique chinois Geekerwan, qui a examiné le SoC de plus près.

Les sanctions contre l’entreprise empêchent en fait que des composants high-tech lui soient fournis par les principaux fournisseurs occidentaux. Huawei a toutefois acquis depuis longtemps une licence pour les designs ARM et peut les utiliser — même s’il ne s’agit pas des derniers développements des Britanniques.

La filiale du groupe HiSilicon veille ensuite à ce que les designs sous licence soient développés afin de pouvoir concurrencer les appareils plus récents d’autres fabricants sur le marché national.

Beaucoup d’efforts

Le travail de développement ne se limite toutefois pas à la modification des différents cœurs. Le Kirin 9000 S, qui équipe le Mate 60 Pro, dispose également d’un processeur graphique et d’une unité de traitement neuronale développés par HiSilicon. Le précédent modèle, le Kirin 9000, s’appuyait entièrement sur ARM pour les processeurs et le GPU et n’apportait pas encore d’unité neuronale.

Ces ajouts contribuent largement à la performance globale. Toutefois, tout cela devrait aussi avoir un prix. Car c’est pour de bonnes raisons que très peu d’entreprises choisissent de développer leurs propres puces. Certes, on obtient ainsi des avantages parfois décisifs, comme on peut le voir avec l’exemple d’Apple, mais le travail engloutit aussi beaucoup de ressources, car l’effort et le besoin en personnel hautement qualifié sont élevés.