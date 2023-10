Le rendu presse et les spécifications du OnePlus Open pliable ont fuité

Développé conjointement par OPPO et OnePlus sous l’égide de BBK Electronics en Chine, le smartphone pliable de type livre proposé par la paire sera connu sous le nom de OPPO Find N3 en Chine et de OnePlus Open dans le reste du globe.

La source Digital Chat Station s’est rendue sur son compte Weibo pour non seulement montrer un rendu de presse du smartphone, mais aussi pour révéler une fois de plus certaines des caractéristiques techniques du smartphone pliable selon les rumeurs.

Selon l’informateur, le OPPO Find N3 et le OnePlus Open seront dotés d’un écran OLED interne de 7,82 pouces avec une résolution de 2 268 x 2 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran interne est un écran OLED de 6,31 pouces avec une résolution de 2484 x 1116 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot se trouve un SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. Le OPPO Find N3/OnePlus Open serait équipé d’une triple caméra comprenant une caméra large de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Le OPPO Find N3/OnePlus Open, selon Digital Chat Station, sera équipé d’une paire de caméras frontales, l’une de 32 mégapixels et l’autre de 20 mégapixels. Une batterie d’une capacité de 4 805 mAh avec une charge rapide de 100 W permettra de garder la lumière allumée. À la fin du mois dernier, nous avons vu la version OnePlus du smartphone dans les mains de l’actrice de Bollywood Anushka Sharma, assise dans une voiture. Le logo OnePlus était visible au dos de l’appareil et l’actrice commençait à ouvrir le smartphone pliable.

Un lancement en France ?

Le OnePlus Open devrait commencer à être commercialisé aux États-Unis dans le courant du mois et son prix pourrait être compris entre 1 000 et 1 300 dollars. Alors que le smartphone sera le premier appareil pliable à porter le nom de OnePlus, il s’agira du troisième smartphone pliable de type livre de OPPO, après le OPPO Find N de première génération, sorti en décembre 2021, et le Find N2, sorti en décembre 2022.

Le seul smartphone pliable à clapet de OPPO, le Find N2 Flip, est sorti en décembre de l’année dernière.