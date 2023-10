Microsoft est prête à perdre des milliards pour que Bing soit le moteur de recherche par défaut d’Apple

En 2022, nous avions entendu des informations selon lesquelles le ministère de la Justice envisageait de poursuivre Google en justice pour avoir fait de son moteur de recherche le moteur par défaut de la plupart des navigateurs et de tous les smartphones américains. Ce procès est désormais en cours, et le PDG de Microsoft a eu des propos surprenants à l’égard de Bing, de Google et d’Apple lors de son témoignage.

Dans une salle d’audience de Washington DC, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fait la lumière sur les difficultés rencontrées pour concurrencer Google, qui domine le marché des moteurs de recherche. En effet, Nadella a été l’une des premières personnes à témoigner hier dans le cadre du procès antitrust de Google.

Comme le rapporte The Verge, Satya Nadella a raconté une histoire qui dépeint Google comme un obstacle insurmontable dans ses efforts pour construire un moteur de recherche compétitif. Il a décrit le statut de Google en tant qu’option de recherche par défaut comme quelque chose qui a écrasé Bing en tant qu’entreprise et produit. Il a rejeté l’idée que Google était simplement populaire, estimant au contraire qu’il était dominant.

Pourquoi Nadella pense-t-il que Bing n’a actuellement aucune chance face à Google ? Il affirme qu’en l’absence d’échelle et de données sur les utilisateurs, il est impossible de rivaliser avec la solution de Google.

Le ministère de la Justice accuse Google de payer des milliards pour consolider sa place en tant qu’option par défaut. « Google investit des milliards dans les options par défaut, sachant que les gens ne les changeront pas. Ils achètent l’exclusivité de l’option par défaut parce que les options par défaut ont beaucoup d’importance », a déclaré Kenneth Dintzer, avocat du ministère de la Justice, à un juge fédéral en 2022.

De quoi faire changer Apple d’idée ?

Microsoft semble également comprendre à quel point il est important d’être la solution par défaut. Selon le média, Nadella a déclaré qu’il était prêt à donner à Apple tous les avantages économiques d’un accord de recherche s’il faisait de Bing la solution par défaut. Nadella a estimé qu’un tel accord coûterait à Microsoft jusqu’à 15 milliards de dollars par an. Toutefois, il a ajouté que cela vaudrait la peine de rendre Bing plus grand et plus compétitif.

Bien que Microsoft ait eu du mal à concurrencer le moteur de recherche de Google, la société a connu un certain succès en adoptant l’IA. Toutefois, Bing Chat de Microsoft doit également faire face à la concurrence acharnée de ChatGPT et de Bard.

Ce procès constitue une affaire antitrust importante contre une grande entreprise technologique, qui fait écho à la bataille précédente du ministère contre Microsoft au sujet de la position dominante du système d’exploitation Windows.