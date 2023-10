Samsung confirme un lancement le même jour que le Pixel 8, probablement pour le Galaxy S23 FE

Samsung travaille sur le Galaxy S23 FE depuis de nombreux mois maintenant, et le calendrier de lancement de l’appareil est dans l’air depuis ce qui semble être une éternité. Je suis impatient de voir ce smartphone, car il pourrait constituer une bonne option en tant que smartphone phare moins cher. La société se prépare enfin à lancer le smartphone si l’on en croit les derniers teasers.

Samsung India a mis à jour l’en-tête de son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) avec une image de teasing. Le teaser comprend une configuration de caméra qui est devenue associée à la configuration de caméra caractéristique des smartphones phares de Samsung, ainsi que le slogan « The new epic » (la nouvelle épopée). De plus, elle mentionne que le lancement aura lieu le 4 octobre.

Tous ces éléments combinés font penser au lancement du Galaxy S23 FE. Samsung devrait également lancer la Galaxy Tab S9 FE et la Galaxy Tab S9 FE+, ainsi que les Galaxy Buds FE, bien que l’on ne sache pas encore si tous les appareils seront lancés dans toutes les régions.

Pour rappel, le smartphone devrait être équipé d’un chipset Exynos 2200, associé à un GPU Xclipse 920. Il offrirait 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. L’écran serait un écran de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S23 FE devrait être doté d’une caméra arrière à trois lentilles, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif ultra-large de 8 mégapixels. La caméra frontale devrait être un capteur de 10 mégapixels.

Le Galaxy S23 FE devrait disposer d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et d’un support de la charge rapide de 25 W.

Un mois très chargé

Le lancement du Galaxy S23 FE coïncide avec une période très chargée pour les amateurs de smartphones, car plusieurs entreprises programment des sorties et des annonces très importantes au cours de ces deux mois de septembre et d’octobre. Cela leur permet de sortir un produit passionnant à temps avant la période des soldes et des vacances.

Google a également confirmé le lancement de la série Pixel 8 le 4 octobre, de sorte que le Galaxy S23 FE tentera directement de détourner l’attention de Google. Mais y parviendra-t-il ? Nous le découvrirons dans deux jours.