Windows Paint ajoute la génération d’images IA de Dall-E

L’une des plus grandes surprises réservées aux prochaines versions de Windows est le fait que Paint tente de ressembler plus que jamais à Photoshop. Après avoir été pendant des décennies un simple éditeur d’images de base, il surprend aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités telles que les calques, la transparence et une option intéressante permettant de supprimer automatiquement l’arrière-plan des images. Comme il s’agit d’un produit Microsoft, il ne peut être livré sans certaines fonctions d’intelligence artificielle, et ce ne sera pas différent pour Paint.

Paint s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité appelée « Cocreator », qui revient à mettre DALL-E dans Paint. Le cocréateur vous permettra d’introduire une invite dans Paint, de sélectionner un style artistique et de voir une image se créer sous vos yeux. Il vous donnera trois variantes de chaque image que vous aurez créée, parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Cet outil est analogue à l’outil de remplissage IA génératif qu’Adobe a récemment ajouté à Photoshop, sauf que l’implémentation d’Adobe est plus axée sur le photoréalisme, alors que DALL-E est typiquement plus adapté à l’art numérique ou aux images plus stylisées.

Il y a deux choses principales à noter ici. Tout d’abord, même si cette fonctionnalité n’est déployée que dans une version expérimentale de Paint réservée aux membres du programme Insider, elle est également limitée à cette population. Lorsque vous recevrez la mise à jour, vous devrez vous inscrire sur une liste d’attente avant de pouvoir utiliser ces fonctions d’IA.

Même dans ce cas, le nombre d’images que vous pouvez générer est limité. Il existe un système de crédits : vous obtenez 50 crédits lorsque vous êtes autorisé à accéder à la preview, et chaque crédit est valable pour une génération d’image avec une seule invite. Il n’est pas certain que ce système de crédits soit maintenu une fois que la nouvelle version de Paint sera disponible pour tout le monde. Il s’agit du même système que celui utilisé actuellement dans Bing Image Creator, car la création d’images d’IA nécessite des serveurs spécialisés dont le fonctionnement coûte plus cher à Microsoft.

La nouvelle expérience Paint est déployée pour les utilisateurs Insider, de sorte que ceux qui souhaitent l’essayer devront s’inscrire. Mais, comme je le dis toujours, vous ne devriez pas vous inscrire si vous n’êtes pas prêt à utiliser un logiciel de qualité bêta, voire cassé.