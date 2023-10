Apple travaille sur une mise à jour d’iOS 17 pour résoudre le problème de surchauffe de l’iPhone 15

Bien que les iPhone puissent chauffer lorsque le processeur est sollicité, par exemple lorsque l’utilisateur joue à un jeu vidéo gourmand en graphiques, le problème actuel va bien au-delà de ces situations et certains ont utilisé des thermomètres numériques et l’imagerie ultraviolette pour déterminer que certains modèles d’iPhone 15 atteignent des températures élevées.

Apple n’a pas mentionné de date d’arrivée de la mise à jour iOS 17, mais a précisé que malgré les températures élevées atteintes par les appareils, aucun problème de sécurité ne devrait empêcher un utilisateur d’utiliser un nouvel iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Apple a également annoncé que la surchauffe n’avait rien à voir avec le nouveau châssis en titane utilisé sur les modèles iPhone 15 Pro . Elle a également souligné que le nouveau port USB-C qui a remplacé le port Lightning sur les quatre nouveaux iPhone 15 n’était pas non plus en cause.