Les images de déballage du Pixel 8 Pro dévoilent les moindres secrets de son design

Cela se produit chaque année. Des vidéos d’unboxing de smartphones Pixel inédits sont divulguées sur Internet avant qu’ils ne soient officiellement révélés par Google. Une page Facebook vietnamienne du nom de Vật Vờ Studio a partagé une vidéo de déballage du Pixel 8 Pro, mettant à nu son design pour que tout le monde puisse le voir.

Bien que des images du Pixel 8 Pro aient été partagées à de nombreuses reprises auparavant, à la fois par des sources officielles et non officielles, c’est la première fois que nous le voyons sous autant d’angles. Plus importants encore, nous pouvons voir la boîte du Pixel 8 Pro, qui est analogue à celle dans laquelle le duo Pixel 7 a été livré. Elle contenait notamment un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur Quick Switch.

Vật Vờ Studio dit qu’un « fan » lui a envoyé ces images, qui semblent avoir été prises dans une usine. C’est au Vietnam que se déroule une partie de la production des Pixel, ce qui explique pourquoi toutes les sources récentes de vidéos d’unboxing ont été basées au Vietnam.

Le Pixel 8 Pro semble avoir des bords plus arrondis que le Pixel 7 Pro, mais l’écran est plat. La découpe de la caméra a désormais une forme plus oblongue et loge tous les objectifs. Le smartphone dispose également d’un capteur de température.

Comme le note 9to5Google, l’appareil semble avoir un dos en verre mat, ce que laissait également présager une fuite récente.

Le point des caractéristiques

Selon les rumeurs, le Pixel 8 Pro serait doté d’un écran Super Actua de 6,7 pouces cadencé à 120 Hz. Il sera doté d’un nouveau capteur photo ultra-large de 48 mégapixels qui pourrait l’aider à conserver sa place de meilleur photophone. Il pourrait également disposer d’une plus grande batterie de 4 950 mAh et d’une charge plus rapide de 27 W.

Les deux modèles Pixel 8 seront probablement alimentés par la nouvelle puce Tensor G3 et seront pris en charge par Google pendant sept ans. Les appareils seront annoncés le 4 octobre aux côtés de la deuxième Pixel Watch et seront apparemment mis en vente le 12 octobre.

Le modèle de base pourrait être un peu plus cher, mais la variante Pro devrait coûter le même prix que l’année dernière.