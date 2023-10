La PDG de X n’aurait même pas l’application installée sur son iPhone

En mai dernier, alors que X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, était ébranlé par la propriété d’Elon Musk (ce qui est toujours le cas), ce dernier a engagé l’ancienne responsable des ventes publicitaires de NBCUniversal, Linda Yaccarino, pour devenir PDG de X.

X étant désormais une société privée, il est difficile d’évaluer comment Yaccarino s’est comportée au sein de l’entreprise depuis qu’elle a reçu la clé de la direction. Nous savons que Musk a l’intention de transformer X en une « Super App » sur le modèle de WeChat en Chine.

Il s’agit peut-être d’une idée brillante de la part de Musk, car WeChat est le couteau suisse des applications qui gèrent la messagerie de groupe, la messagerie texte, les appels audio et vidéo, les transactions financières (via WeChat Pay) et bien plus encore. WeChat compte 1,671 milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et 1,48 million d’utilisateurs mensuels aux États-Unis. Nous pensons que Musk a une bonne idée, mais la question est de savoir s’il peut la mener à bien.

Entre-temps, la PDG Yaccarino s’est peut-être mise dans une situation assez délicate. Alors qu’elle participait à la conférence Code 2023 de Vox Media à New York la semaine dernière, la dirigeante a montré son iPhone aux médias et, étonnamment, son écran d’accueil ne comportait pas l’icône X. Je ne sais pas ce qu’il en est pour Yaccarino, mais la plupart des utilisateurs d’iPhone placent les applications qu’ils utilisent le plus sur la première page de l’écran d’accueil.

Il est possible que l’icône de l’application X se trouve sur une autre page, mais si j’étais le PDG de X, vous pouvez être sûr que l’icône de l’application X se trouverait sur la première page de l’écran d’accueil. Et on peut s’interroger sur la capacité de réflexion de la PDG puisqu’elle a montré son smartphone à la presse et l’a autorisé à le photographier en sachant pertinemment que l’icône de l’application X n’y figurait pas.

Quelles sont donc les icônes d’application que la PDG de X a sur la première page de son écran d’accueil ? Selon 9to5Mac, elle a Starbucks, Gmail, Messages, FaceTime, Wallet, Appareil photo et Calendrier. Et sur sa première page d’accueil, vous trouverez Facebook et Instagram, mais hélas, pas de X. Et ce n’est pas comme si elle n’avait pas de place pour lui puisqu’elle place l’icône de l’application Paramètres dans le dock.

Au cours de l’entretien, la dirigeante est apparue « ébranlée »

Selon The Verge, Yaccarino était « ébranlée » lors de son interview à la conférence et a tenté de défendre les actions de Musk. Elle a également affirmé que X deviendrait rentable l’année prochaine. Mais comme le montre l’absence de l’icône de l’application X sur la première page de l’écran d’accueil, Yaccarino est peut-être PDG, mais ce titre ne signifie rien lorsqu’il s’agit d’une entreprise appartenant à Elon Musk.

Lors de son entretien avec les médias, Julia Boorstin, correspondante principale pour les médias et la technologie à CNBC, a interrogé le PDG sur le récent commentaire de Musk concernant la facturation d’un abonnement à ceux qui veulent publier sur X. Yaccarino a répondu en demandant « Pouvez-vous répéter ? ». « Elon Musk a annoncé que vous passiez à un service entièrement basé sur l’abonnement », a déclaré M. Boorstin. « Il n’y a rien de gratuit dans l’utilisation de X ».

Yaccarino a ensuite demandé : « A-t-il dit que nous allions passer à cela spécifiquement, ou qu’il y pensait ? » « Il a dit que c’était le plan », a répondu MBoorstin. « Vous a-t-il consulté avant de l’annoncer ? » « Nous parlons de tout », a répondu Yaccarino sans conviction.

Elle dit les bonnes choses en faisant des commentaires tels que « C’est un nouveau jour chez X, et je m’en tiendrai là » et « X est une nouvelle société qui construit une fondation basée sur la liberté d’expression et la liberté de parole ». Mais à quel point est-elle sérieuse à propos de X si elle ne la considère même pas comme l’une des applications les plus importantes de son téléphone — si elle a même l’application sur son téléphone.