La rumeur iPhone SE 4 suggère une meilleure caméra, un écran plus grand et Face ID

Apple vient de sortir son dernier iPhone 15, mais son prix pourrait ne pas plaire à tout le monde. Si vous êtes un fan de l’iPhone et que vous cherchez à vous en procurer un, vous avez probablement entendu parler de l’iPhone SE, un modèle abordable. Le dernier iPhone SE 3 a été présenté en 2022 ; nous attendons donc déjà la prochaine génération, et des rumeurs concernant l’iPhone SE 4 circulent déjà sur le Web.

L’informateur Nithin Prasad a partagé sur X et relayé par Android Headlines, des informations sur le prochain iPhone SE 4, y compris les caractéristiques de l’écran, les performances, la recharge et le design.

The iPhone SE 4 will be a massive upgrade compared to the previous generation, which includes—

1. 6.1″ 60Hz LTPS OLED Display (BOE+ Tianma?*)

2. A15 SoC*

3. Type-C

4. Better Cameras & Face ID

5. Design similar to the iPhone XR pic.twitter.com/N1MzkCrDYp

—Nithin Prasad (@_the_tech_guy) September 23, 2023