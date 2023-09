La vue HTML simplifiée de Gmail sera abandonnée en 2024

Google mettra fin à la version HTML simplifiée de son service Gmail en janvier 2024. On ne sait pas exactement quand Google a pris la décision de mettre fin à la prise en charge de la version HTML simplifiée, dont on peut trouver des informations dans cette page d’assistance intitulée « Utilisez la dernière version de Gmail dans votre navigateur ».

C’est donc à partir de janvier 2024 que tous ceux qui utilisent la version « HTML simplifiée » passeront à la vue « Standard » du service, bien plus moderne. Le changement semble avoir été annoncé aux alentours du 19 septembre. La dernière capture de la page par Archive.org date de fin 2022, et le cache de Google n’a pas fourni d’informations permettant d’identifier la date du changement.

Google semble mettre fin à HTML simplifiée car il s’agit de versions antérieures de Gmail qui ont été remplacées par leurs successeurs modernes il y a plus de 10 ans et qui n’incluent pas toutes les fonctionnalités de Gmail. Google suggère que le fait de ne pas inclure « toutes les fonctionnalités de Gmail » est l’objectif de l’offre HTML simplifiée. Lorsque votre correspondant l’a chargée, Google l’a avertie qu’elle était « conçue pour les connexions plus lentes et les anciens navigateurs ».

Bien que la grande majorité des personnes utilisent sans hésiter la vue Standard sur leur PC, la version HTML simplifiée de Gmail a ses avantages. L’expérience Gmail simplifiée se charge rapidement et les utilisateurs peuvent y accéder même sur des machines très anciennes ou avec des connexions beaucoup plus lentes. Son caractère dépouillé la rend utile dans les situations où la meilleure connexion possible est une connexion 3G.

Google est réputé pour l’abandon des services qui, pour quelque raison que ce soit, ne répondent pas à ses objectifs. Au fil des ans, il a mis fin à des services favoris comme son lecteur RSS, à des flops comme Wave, à des projets comme Google Code qui ont été abandonnés au profit d’offres concurrentes, et à des technologies publicitaires invasives que ses pairs ont rejetées.

Encore un « service » abandonné

Mais, Big G a également maintenu certaines offres en vie après le soulèvement des utilisateurs. En 2022, par exemple, Google a maintenu l’édition gratuite de G Suite après avoir reçu de nombreuses plaintes d’utilisateurs qui estimaient qu’on leur avait promis que le service serait disponible à perpétuité.

Google insiste sur son « engagement à faire de l’accessibilité une considération essentielle » et énumère de nombreuses fonctions d’accessibilité dans Gmail, notamment la prise en charge des lecteurs d’écran et le courrier électronique mains libres.