Spotify lance un projet pilote de traduction vocale pour les podcasts

Alors que tout le monde est impatient d’en savoir plus sur la version Hi-Fi, Spotify a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité beaucoup plus modeste : la traduction vocale pour les podcasts.

Le pilote « Voice Translation for podcasts » est une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA, qui fait exactement ce que son nom suggère : elle traduit les podcasts dans d’autres langues avec la voix du podcasteur. Spotify explique que cette fonctionnalité permet « une expérience d’écoute plus authentique, plus personnelle et plus naturelle que le doublage traditionnel », ajoutant : « Un épisode de podcast enregistré à l’origine en anglais peut désormais être disponible dans d’autres langues tout en conservant les caractéristiques distinctives de la voix du locuteur ».

Développée en partenariat avec OpenAI, la traduction vocale correspondra à la voix du locuteur original pour une expérience d’écoute plus authentique. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, un épisode de podcast enregistré à l’origine en anglais sera disponible dans d’autres langues tout en conservant les caractéristiques vocales du locuteur.

Spotify a également annoncé avoir travaillé avec des podcasteurs populaires tels que Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons et Steven Bartlett dans le cadre du projet pilote.

Selon Spotify, les premiers épisodes traduits vocalement par les créateurs du pilote seront disponibles dans le monde entier pour les utilisateurs Premium et gratuits. Cependant, le premier lot d’épisodes traduits ne sera disponible qu’en espagnol, et le français et l’allemand seront disponibles dans les jours et semaines à venir.

Les podcasts sont en vogue

À partir d’aujourd’hui, les épisodes de podcast suivants seront mis à la disposition des utilisateurs dans les vues en lecture immédiate correspondantes :

Par ailleurs, Spotify a révélé que plus de 100 millions de personnes écoutent régulièrement des podcasts sur sa plateforme de streaming, ce qui prouve qu’il existe un vaste public pour ceux qui souhaitent créer ce type de contenu. Sa nouvelle offre de traduction vocale alimentée par l’IA pourrait permettre d’obtenir des millions d’écoutes supplémentaires pour les émissions qui se retrouvent soudainement sur de nouveaux marchés gigantesques.