Le Google Pixel 8a aurait fuité et aurait de massifs bords d’écran

Nous le saurons peut-être bien assez tôt. Le prochain événement Pixel de Google est prévu pour le mercredi 4 octobre. Outre la série de smartphones Pixel 8, l’entreprise devrait également annoncer la Pixel Watch 2 . Elle pourrait également nous surprendre et annoncer des mises à niveau des gammes Pixel Tablet et Pixel Buds.

Selon la fuite, le Pixel 8a fonctionnera avec la nouvelle puce Tensor G3. La fuite mentionne également que le nom de code du téléphone est « Akita », qui a été découvert pour la première fois dans la feuille de route Pixel de Google que nous avons dévoilée plus tôt cette année. Il est important de noter que les rumeurs doivent toujours être prises avec une bonne dose de scepticisme, et une rumeur ne signifie pas que le Pixel a est en quelque sorte ressuscité.

Le tweet d’aujourd’hui est intrigant, car il présente un smartphone avec des coins sensiblement plus arrondis par rapport au modèle Pixel 7a . Cela s’aligne avec les rumeurs en cours sur le design de la série Pixel 8. D’autre part, les côtés du smartphone ont une finition mate du métal, tandis que le dos a une finition brillante, analogue au modèle Pixel 7a. À l’arrière, la barre de la caméra présente une découpe en forme de pilule, comme sur le Pixel 7a. À l’intérieur de cette barre métallique à la finition mate se trouvent deux caméras . À l’avant, l’écran présente des bords assez larges . Les téléphones Pixel A ont tendance à faire des compromis ici et là, donc cela ne devrait pas trop nous surprendre.