YouTube annonce de nouveaux outils pour inonder sa plateforme d’informations générées par l’IA

De plus en plus de contenus sur YouTube seront créés, du moins en partie, à l’aide de l’IA générative. Ce jeudi, Google a annoncé que son clone de TikTok, YouTube Shorts, serait doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les créateurs, notamment un générateur de vidéos par intelligence artificielle appelé « Dream Screen », directement intégré à l’application.

Lors de l’événement Made on YouTube, les dirigeants de l’entreprise ont essayé de souligner qu’ils voulaient permettre à tout le monde de « créer ». Dream Screen est un outil qui permet aux utilisateurs de générer des vidéos d’arrière-plan ou des images fixes à l’aide d’un simple texte. Les outils d’IA commenceront également à influencer le type de contenu produit par les créateurs.

L’entreprise n’a pas révélé le modèle qu’elle utilise pour ces vidéos d’IA, mais les vidéos ressemblent déjà aux clips générés par l’IA et basés sur Imagen que Google a présentés à la fin de l’année dernière. L’idée générale est de laisser libre cours à l’imagination des utilisateurs.

Alors que de plus en plus de générateurs de vidéos par IA se répandent, le principal problème du contenu généré est qu’il a une apparence bizarre, même dans le meilleur des cas. Si les générateurs d’images d’IA sont désormais capables de produire des images quelque peu crédibles, la vidéo d’IA n’a pas encore fait le même bond en avant. Comme le suggère la vidéo promotionnelle de Google, le logiciel de conversion de texte en vidéo n’est qu’une nouveauté plus inquiétante qu’imaginative.

D’autres éléments d’intelligence artificielle seront intégrés à YouTube, notamment des doublages générés par l’intelligence artificielle dans plus de 120 langues, ainsi que des sujets, des plans et des sons recommandés par l’intelligence artificielle pour les vidéos.

YouTube Create pour faciliter la production de vidéos

L’autre annonce faite lors de l’événement de jeudi est beaucoup plus importante, du moins pour les amateurs de vidéo. Google prévoit de lancer sa propre application mobile YouTube Create, gratuite, qui offre des outils d’édition vidéo simplifiés en déplacement. Les utilisateurs peuvent télécharger des clips vidéo depuis leur téléphone et l’application propose des outils simplifiés de découpage, de sous-titrage, de voix off et de nettoyage audio. Elle propose également une bibliothèque de filtres, d’effets, de transitions et de musiques libres de droits. L’application fonctionne dans les rapports d’aspect horizontaux et verticaux pour les vidéos YouTube ordinaires ainsi que pour les courts métrages.

Les utilisateurs peuvent télécharger la vidéo éditée sur leur appareil, et il y a une option pour télécharger immédiatement le clip sur YouTube.

L’application est actuellement en version bêta sur Android dans 8 pays, dont la France. L’entreprise prévoit de lancer une version iOS l’année prochaine.

Les responsables de YouTube ont déclaré que l’entreprise commencerait à « tester » Dream Screen dans le courant de l’année et qu’il devrait être lancé au début de l’année prochaine. Cela laisse un peu de temps à Google pour continuer à travailler sur ses capacités de conversion de texte en vidéo, mais la volonté de Google d’être le premier dans la course à l’IA n’a fait que montrer à quel point l’IA générative est limitée et problématique à l’heure actuelle.