YouTube Create est conçu pour faciliter la réalisation de Shorts

YouTube lance une nouvelle application appelée YouTube Create qui vous permet d’éditer des vidéos directement sur votre smartphone, a annoncé la société jeudi. Comme le précise Google, le lancement de YouTube Create a pour but de faciliter la production de vidéos.

Cette nouvelle application pourrait encourager davantage de personnes à réaliser des Shorts, la version de YouTube des vidéos de type TikTok ; il est généralement plus facile de réaliser une vidéo TikTok qu’une vidéo YouTube à part entière, ce qui explique en grande partie l’explosion de la popularité de TikTok.

La création d’une application distincte s’inscrit également dans la stratégie de TikTok, qui a lancé l’application CapCut, distincte (et populaire), qui vous aide à réaliser des vidéos que vous pouvez partager sur TikTok et sur d’autres plateformes.

L’application propose des outils d’édition vidéo, notamment le montage et le découpage de précision, le sous-titrage automatique, des fonctionnalités de voix off et l’accès à une bibliothèque de filtres, d’effets, de transitions et de musiques libres de droits avec une technologie de correspondance rythmique, afin que les créateurs puissent produire leur prochaine vidéo YouTube sans avoir à recourir à un logiciel d’édition complexe, a écrit YouTube dans un article de blog.

Disponible gratuitement

L’application YouTube Create sera téléchargeable gratuitement et disponible en version bêta sur Android dans « certains marchés », dont la France. YouTube prévoit de lancer l’application sur iOS l’année prochaine.

YouTube annonce YouTube Create dans le cadre d’une série de nouvelles à l’occasion de son événement Made on YouTube. L’entreprise a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, notamment un outil « Dream Screen » permettant de créer des arrière-plans générés par l’IA pour les courts-métrages et des suggestions de sujets de vidéos basées sur l’IA.