Le nouveau Surface Laptop Go 3 de Microsoft est rapide et léger

Lors de l’événement Surface d’hier, Microsoft a annoncé la troisième génération de son Surface Laptop Go à prix réduit, le Surface Laptop Studio 2 haut de gamme et le Surface Go 4. Doté d’un pedigree Microsoft, le Surface Laptop Go 3 mérite d’être considéré si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable à écran tactile agréable à regarder.

Le nouveau Surface Laptop Go 3 ne doit pas être confondu avec la Surface Go, une version plus petite et moins performante de la populaire gamme de tablettes Surface. Le Surface Laptop Go est donc l’ordinateur portable abordable de Microsoft, positionné comme une alternative plus abordable au Surface Laptop et au Surface Laptop Studio.

Microsoft a mis à jour plusieurs composants dans l’offre de cette année pour rendre le Surface Laptop Go 3 plus compétitif. Microsoft n’a pas dévoilé le nom du processeur qui l’équipe, mais a indiqué qu’il offrait des performances 88 % plus rapides, ce qui constitue une amélioration considérable. La mémoire et la capacité de stockage sont plus importantes que jamais pour un Surface Laptop Go, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Dans le même temps, l’autonomie de la batterie est passée de 13 à 15 heures, ce qui permet de tenir toute la journée avec cet ordinateur portable.

Les ports comprennent un USB-C et un USB-A, une prise casque de 3,5 mm et un port Surface Connect. Le Surface Laptop Go 3 est doté d’une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Le Surface Laptop Go 3 dispose d’un écran de 12,4 pouces.

Le Surface Laptop Go 3 continue d’offrir plusieurs choix de style. Microsoft propose sa Surface la plus légère en quatre couleurs : platine, bleu glacier, vert sauge et sable. Le Surface Laptop Go 3 est proposé à partir de 899 euros, soit une augmentation significative par rapport au Surface Laptop Go 2 de l’année dernière, qui coûtait 669 euros.

Des mises à jour sont disponibles, mais elles augmentent le prix. Le Surface Laptop Go 3 sera probablement équipé de 16 Go et d’un disque SSD de 512 Go, doublant ainsi la mémoire et l’espace de stockage du modèle d’entrée de gamme.

Un modèle plus cher que le modèle de l’année dernière

Microsoft vante les mérites de l’IA dans tous les domaines et en a fait plusieurs démonstrations dans le Surface Laptop Go 3.

Malgré un prix plus élevé, Microsoft construit un matériel fiable et offre quelques caractéristiques uniques, comme le grand format 3:2 qui fonctionne bien pour un ordinateur portable à écran tactile. La connexion sécurisée Windows Hello rend l’authentification rapide et facile. Le Surface Laptop Go 3 est également léger, puisqu’il pèse moins de 1,13 kg.