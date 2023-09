La réparation de votre iPhone 15 Pro va coûter beaucoup moins cher

Apple a apporté des améliorations indispensables à la réparation de l’iPhone. L’année dernière, l’entreprise a apporté de nombreuses améliorations à la conception matérielle de l’iPhone 14 afin de le rendre plus réparable, un geste qui indiquait qu’Apple commençait à se préoccuper de faciliter les réparations de l’iPhone.

Aujourd’hui, l’entreprise a apporté encore plus d’améliorations à l’iPhone 15 Pro – et grâce à ces nouvelles améliorations, les réparations officielles effectuées par Apple sont beaucoup, beaucoup moins chères.

Apple a annoncé que le nouvel iPhone 15 Pro était beaucoup plus facile à réparer grâce à une « nouvelle architecture de châssis interne » qui simplifie le remplacement de la vitre arrière. Ce changement se reflète également dans le coût des réparations officielles, de sorte que la réduction de la complexité des réparations de la vitre arrière se répercute sur vous sous forme d’économies considérables.

Pour l’iPhone 15 Pro, la réparation d’une vitre arrière endommagée coûte désormais 169 euros, tandis que le modèle 15 Pro Max, plus grand, est facturé 199 euros pour la même réparation. Ces prix sont identiques à ceux pratiqués pour le remplacement de la vitre arrière des modèles iPhone 14, 14 Plus, 15 et 15 Plus, qui partagent tous le même dos en verre amovible. En revanche, la réparation de la vitre arrière de l’iPhone 14 Pro coûte 599 euros, tandis que celle de l’iPhone 14 Pro Max est de 669 euros.

Et si vous souhaitez souscrire à un plan AppleCare+ pour votre iPhone, le tarif est considérablement réduit, puisqu’il n’est plus que de 29 euros pour le remplacement de la vitre arrière si nécessaire. Le coût de la réparation sans AppleCare+ peut encore être considéré comme un peu élevé, mais 169 euros, c’est beaucoup, beaucoup mieux que 599 euros.

Le droit à la réparation

Apple a récemment décidé de soutenir le projet de loi sur le droit à la réparation en Californie, et entre cette décision et les réparations moins chères de l’iPhone, il semble que l’entreprise soit en train de devenir moins hostile aux réparations matérielles. Le projet de loi californien garantit que les fabricants fournissent les pièces et les outils nécessaires pour que les clients et les réparateurs tiers puissent réparer les produits, ce qui constitue une étape importante vers une meilleure réparabilité des appareils. Toutefois, contrairement aux développements positifs concernant les réparations d’iPhone, Apple a augmenté le prix des remplacements de batterie pour sa gamme Apple Watch. Auparavant facturé 79 dollars, le remplacement de la batterie de l’Apple Watch coûte désormais 99 dollars.

Si vous achetez un iPhone 15 Pro, vous pouvez être tranquille en sachant que les réparations ne vous coûteront pas les yeux de la tête.